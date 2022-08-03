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"Серпень буде жорстким": астролог назвала найважливіші події кінця літа 2022

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Середа 03 серпня 2022 18:35
"Серпень буде жорстким": астролог назвала найважливіші події кінця літа 2022 Фото: які важливі події відбудуться в серпні (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Астролог розповіла про найважливіші події, які відбудуться в серпні і будуть впливати на життя кожного з нас. Це повня, новолуння, переходи планет в сузір'я Зодіаку й інші періоди кінця літа.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артурівна.

"Серпень, як завжди, буде жорстким. Місяць обіцяє бути досить активним і місцями напруженим. Бажано не сидіти на місці, а займатися активною діяльністю. Це місяць активностей і наднавантажень. Місяць змін і оновлень", - вважає Аріна.

Що потрібно зробити

Добре брати на себе архіважливі завдання і направляти енергію на досягнення результатів. Місяць дуже інтенсивний в плані кількості і характеру астрологічних подій, проте планета дій Марс до 20 серпня як і раніше не в самому своєму сильному становищі.

Може проявлятися якась інертність, лінь, зайва впертість і тупість. Це так само буде проявлятися в соціальній і політичній сфері.

С 1 по 11 серпня і з 27 по 31 серпня варто фокусуватися на розвитку і зростанні, на нових стартах у справах, тоді як з 12 по 26 серпня найкраще займатися поточною діяльність і завершенням минулих проектів.

При цьому, в період приблизно з 11 по 17 серпня можуть спостерігатися деякі затримки, паузи в справах. Особливо, якщо вони стосуються взаємодії з держустановами або з начальством. У цей час не варто йти напролом, краще запастися терпінням і використовувати час для коригування своїх стратегій і планів.

4 серпня Меркурій перейде в знак Діви

Це зробить мислення людей більш аналітичним, раціональним, уважним до деталей. Люди будуть починати думати головою і більш конкретно, а не відштовхуватися тільки від своїх амбіцій і емоцій.

Емоції підуть на другий план, і час прийде робити конкретні кроки і це стосується стратегій і дій в політичних і військових діях.

На перший план вийде розрахунок і вигода, доцільність всього. Посиляться акуратність і здатність до концентрації, що вельми позитивно для будь-якої інтелектуальної діяльності.

11 серпня Венера перейде в знак Лева

Це зробить почуття і емоції більш яскравими, а людей більш сміливими в своїх проявах. Багатьом захочеться не тримати в собі свої почуття, а зробити їх більш демонстративними, а також заявити про свої бажання оточуючим.

Для будь-яких відносин - це прекрасно, так як можна буде в повній мірі проявити себе і показати своє ставлення до людини, а яким воно буде, залежить від вас. Негативним або позитивним - це важко буде приховати, свій намір.

12 серпня відбудеться повня у знаку Водолія

Повний місяць посилить інтелектуальні здібності, мрійливість, оригінальність, прагнення до незалежності і рівноправності.

У світі будуть відлуння справедливості. Поблизу цього дня можуть бути активні дискусії, мітинги, суперечки, пошуки істини, дебати. Повний місяць торкнеться теми свобод, колективів, однодумців, соціальних груп, свободи країн, структур і об'єднань, а також дружби, планів і мрій.

Люди будуть боротися до кінця за свої права і справедливість рішень. У будь-якому випадку, Водолій сам по собі, але за дружбу у всьому в світі і щоб нікого ні до чого насильно не примушували.

&quot;Серпень буде жорстким&quot;: астролог назвала найважливіші події кінця літа 2022

Фото: Повня - дуже сильна подія (pixabay)

З 14 по 31 серпня Уран буде стаціонарний, а 24 серпня він розвернеться в ретроградний рух

Це означає, що багато людей відчують сильне бажання оновлень, кардинальних змін, захочеться "почати з чистого аркуша".

Необхідна особлива свідомість і обережність в цей час, особливо людям, хто часто схильний до подібних спалахів у вигляді бажання різких змін.

Варто ретельно оцінювати ситуацію і уникати поспішних рішень. Однак люди, по життю нерішучі, в цей час можуть відчути більше сміливості для дій.

20 серпня Марс перейде в знак Близнюків

У діяльності додасться динаміка, активність, рухливість, головне не допускати поспіху. Більше розмов, якихось пересувань, тієї ж техніки, людей, але дій мало. Більше обіцянок - мало виконань.

З'явиться необхідність в контактах, поїздках, переміщеннях. Це гарний час для роботи інтелекту, для активності в навчанні, для збору потрібної інформації, для взаємодії з різними людьми.

23 серпня Сонце перейде в знак Діви

Це зробить свідомі мотиви більш практичними, акуратними і стриманими. Актуальними будуть теми побуту, праці, робочих процесів, а також теми взаємодії з колегами, підлеглими, найманим персоналом і керівництвом.

У фокусі уваги багатьох людей можуть бути справи, які пов'язані з користю для суспільства, для оточуючих людей або для тварин. Багато хто задумається про своє здоров'я і згадає про необхідність профілактичної діагностики організму. У світі будуть переважати енергії холодного розрахунку і здорового глузду.

26 серпня Меркурій перейде в знак Терези

Це зробить мислення людей більш відкритим, легким і менш зацикленим на дрібницях. У спілкуванні велике значення матиме дипломатичність, особиста чарівність, вміння зачаровувати і домовлятися.

Приємна усмішка і доброзичливість будуть хорошими союзниками в переговорах і комунікаціях. Гарний час для будь-якого роду переговорів, домовленостей і дипломатії.

Також для юридичних справ, шлюборозлучних процесів і навпаки укладення шлюбних контрактів і шлюбів. Неприємні процеси цих сфер будуть проходити легше, ніж в інший період.

27 серпня - молодик в знаку Діви

Подія заторкне теми здоров'я, праці і робочих процесів. Якесь оновлення може відбуватися в цих сферах.

Однак в цей період небажано з'ясовувати стосунки на роботі і в житті. Варто в цей час діяти стримано і акуратно у всіх сферах. Сприятливо для пошуку роботи і помітно покращаться справи у сферах обслуговування

Раніше астролог дала детальний прогноз на серпень 2022 для кожного знака Зодіаку.

Також ми писали прогноз для всіх знаків Зодіаку з 1 по 7 серпня.

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