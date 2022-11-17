Аварійні, планові чи екстрені? У Києві з'являться нові типи відключень

Про планові відключення можна дізнатися через сайт Yasno. Однак тепер у їхніх графіках з'являться нові типи відключень.

Щоб про них дізнатися, потрібно так само ввести потрібну адресу в пошуковику. У верхньому рядку з'явиться текст, який повідомить, яке саме відключення триває зараз.

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Які відключення можуть бути тепер?

Локальні аварійні відключення

Це відключення світла поширюється лише на певну місцевість. Як тільки ви введете адресу, автоматично з'явиться інформація про наявність локальної аварії та приблизний час відновлення електропостачання.

Стабілізаційні відключення

Це ті самі планові відключення, які важливі для нормалізації роботи ТЕЦ. Про їхню наявність або відсутність можна дізнатися за допомогою вже відомих нам графіків.

Екстрені відключення

Це той випадок, коли графіки не діють. Екстрені відключення проводять тоді, коли цього потребує система або під час надзвичайних ситуацій. Вказаний системою орієнтовний час відновлення електропостачання може бути подовжений НЕК "Укренерго".

У компанії обіцяють оновлювати інформацію кожних 30-40 хвилин. Також зазначають, що сервіс є пілотним, тому можуть бути відхилення.