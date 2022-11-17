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Аварийные, плановые или экстренные? В Киеве появятся новые типы отключений

В Киеве продолжаются аварийные отключения света (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Украинцы уже осведомлены о плановых и аварийных отключениях и даже научились приспосабливаться к новым условиям. Однако теперь будут действовать и другие типы отключений.

Какими они будут и как о них можно узнать - смотрите ниже в материале.

О плановых отключениях можно узнать через сайт Yasno. Однако теперь в их графиках появятся новые типы отключений.

Чтобы о них узнать, нужно также ввести нужный адрес в поисковике. В верхней строке появится сообщающий текст, какое именно отключение продолжается сейчас.

Скриншот

Какие отключения могут быть сейчас?

Локальные аварийные отключения

Это отключение света распространяется только на определенную местность. Как только вы введете адрес, автоматически появится информация о наличии локальной аварии и приблизительном времени возобновления электроснабжения.

Стабилизационные отключения

Это те же плановые отключения, которые важны для нормализации работы ТЭЦ. Об их наличии или отсутствии можно узнать с помощью уже известных нам графиков.

Экстренные отключения

Это тот случай, когда графики бездействуют. Экстренные отключения проводят тогда, когда в этом нуждается система или во время чрезвычайных ситуаций. Указанное системой ориентировочное время возобновления электроснабжения может быть продлено НЭК "Укрэнерго".

В компании обещают обновлять информацию каждые 30-40 минут. Также отмечают, что сервис пилотный, поэтому могут быть отклонения.

Ранее сообщалось, что отключения света могут стать длиннее.

Из-за вероятных скачков напряжения могут сгореть бытовые приборы. Читайте, как правильно выключать технику, чтобы сберечь ее исправность.

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ДТЭККиеввідключеня світла