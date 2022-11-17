Аварийные, плановые или экстренные? В Киеве появятся новые типы отключений

Украинцы уже осведомлены о плановых и аварийных отключениях и даже научились приспосабливаться к новым условиям. Однако теперь будут действовать и другие типы отключений.
Какими они будут и как о них можно узнать - смотрите ниже в материале.
О плановых отключениях можно узнать через сайт Yasno. Однако теперь в их графиках появятся новые типы отключений.
Чтобы о них узнать, нужно также ввести нужный адрес в поисковике. В верхней строке появится сообщающий текст, какое именно отключение продолжается сейчас.
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Локальные аварийные отключения
Это отключение света распространяется только на определенную местность. Как только вы введете адрес, автоматически появится информация о наличии локальной аварии и приблизительном времени возобновления электроснабжения.
Стабилизационные отключения
Это те же плановые отключения, которые важны для нормализации работы ТЭЦ. Об их наличии или отсутствии можно узнать с помощью уже известных нам графиков.
Экстренные отключения
Это тот случай, когда графики бездействуют. Экстренные отключения проводят тогда, когда в этом нуждается система или во время чрезвычайных ситуаций. Указанное системой ориентировочное время возобновления электроснабжения может быть продлено НЭК "Укрэнерго".
В компании обещают обновлять информацию каждые 30-40 минут. Также отмечают, что сервис пилотный, поэтому могут быть отклонения.
Ранее сообщалось, что отключения света могут стать длиннее.
Из-за вероятных скачков напряжения могут сгореть бытовые приборы. Читайте, как правильно выключать технику, чтобы сберечь ее исправность.