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Авария на химзаводе под Ровно: в воздух поднялось оранжевое облако (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Ровенской области днем 20 июля произошла авария на заводе "Ривнеазот". Вследствие этого над территорией предприятия поднялось ярко-оранжевое облако.

Об этом сообщили на предприятии Group DF.

Как "Суспільному" рассказал руководитель по коммуникациям "Group DF" Олег Арестархов, в которую входит предприятие, что на "Ривнеазоте" произошел выброс нитрозных газов.

По словам пресс-секретаря Нацполиции области Марии Юстицкой, с 18:33 на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. О результатах работы следователей пообещала прокомментировать позже.

Что случилось

Также Арестархов сообщил, что на предприятии произошла разгерметизация трубопровода в цехе азотной кислоты.

Кроме того, он добавил, что это была внештатная ситуация, которая в течение 40 минут была ликвидирована. В результате чрезвычайной ситуации произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

К счастью жертв и пострадавших нет и последствия ситуации ликвидировало предприятие собственными силами.

Руководитель уверяет, что показатели качества воздуха в допустимой норме. Никакой угрозы окружающей среде и людям нет, а предприятие вернулось к работе в штатном режиме.

В комментариях местные жители пишут, что наоборот окиси азота вредны для здоровья.

  • Закрыть все окна, и убраться с улицы. Сказал отец, что эти окиси азота вредны, и лучше пересидеть в доме;
  • Нам в Городке вообще не повезло, скоро еще и Кроноспан серой тучей нас накроет;
  • Что людям делать? Где освещение?.

Ранее мы сообщали, что эксперты проведут замеры воздуха из-за аварии на химзаводе под Ровно.

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Ровно