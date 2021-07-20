Авария на химзаводе под Ровно: в воздух поднялось оранжевое облако (видео)

Как "Суспільному" рассказал руководитель по коммуникациям "Group DF" Олег Арестархов, в которую входит предприятие, что на "Ривнеазоте" произошел выброс нитрозных газов.

По словам пресс-секретаря Нацполиции области Марии Юстицкой, с 18:33 на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. О результатах работы следователей пообещала прокомментировать позже.

Что случилось

Также Арестархов сообщил, что на предприятии произошла разгерметизация трубопровода в цехе азотной кислоты.

Кроме того, он добавил, что это была внештатная ситуация, которая в течение 40 минут была ликвидирована. В результате чрезвычайной ситуации произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

К счастью жертв и пострадавших нет и последствия ситуации ликвидировало предприятие собственными силами.

Руководитель уверяет, что показатели качества воздуха в допустимой норме. Никакой угрозы окружающей среде и людям нет, а предприятие вернулось к работе в штатном режиме.

В комментариях местные жители пишут, что наоборот окиси азота вредны для здоровья.