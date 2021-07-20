Аварія на хімзаводі під Рівним: у повітря піднялась помаранчева хмара (відео)

Як "Суспільному" розповів керівник з комунікацій "Group DF" Олег Арестархов, до якої входить підприємство, що на "Рівнеазоті" стався викид нітрозних газів.

За словами речниці Нацполіції області Марії Юстицької, з 18:33 на місці події працює слідчо-оперативна група. Про результати роботи слідчих пообіцяла прокоментувати згодом.

Що сталось

Також Арестархов повідомив, що на підприємстві відбулася розгерметизація трубопроводу в цеху азотної кислоти.

Окрім того, він додав, що це була позаштатна ситуація, яка протягом 40 хвилин була ліквідована. В результаті надзвичайної ситуації відбувся разовий викид нітрозних газів в незначній кількості на території заводу.

На щастя жертв та постраждалих немає і наслідки ситуації ліквідувало підприємство власними силами.

Керівник запевняє, що показники якості повітря в допустимій нормі. Жодної загрози навколишньому середовищу та людям немає, а підприємство повернулось до роботи в штатному режимі.

У коментарях місцеві жителі пишуть, що навпаки окиси азоту шкідливі для здоров'я.