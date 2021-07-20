Авария на химзаводе под Ровно: эксперты проведут замеры воздуха

Мэр Ровно Александр Третяк заявил, что группа экспертов выехала на химзавод "Ривнеазот" , чтобы сделать замеры воздуха возле аварии. В ближайшее время будет представлена информация об уровне загрязнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Украина 24" .

"На место выехала группа экспертов, которая сделает замеры воздуха. Лаборатория уже выехала и будет работать там. И предоставит оперативную информацию об уровне загрязнения", - заявил Третяк.

Он также добавил. что в Ровно больница развернула 25 реанимационных коек "на всякий случай".