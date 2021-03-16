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У Авакова сделали заявление о водителях служб доставки после резонансного видео

Автор: Людмила Жукова

В Киеве курьер службы доставки на мопеде устроил гонки с патрульными полицейскими, которые пытались его задержать за нарушение ПДД. У министра МВД Арена Авакова сразу отреагировали на инцидент.

Заявление сделал заместитель министра МВД Антон Геращенко на своей Facebook-странице.

"Вчера в социальных сетях смаковали видео, где патрульные пытались, к сожалению безуспешно, задержать водителя мотороллера одной из служб быстрой доставки питания. Кто-то критиковал действия полиции. Кто-то посмеивался. Кто-то говорил - мол, какой молодец этот мачо на мотороллере. А я вот не считаю его ни мачо, ни молодцом. Водитель мотороллера злостный нарушитель ПДД", - написал Геращенко.

Заместитель главы МВД обратился к службам доставки продуктов питания и попросил их не нанимать на работу курьеров, которые не знают ПДД.

"Ввиду того, что процесс задержания мог привести к ДТП, патрульные приняли решение остановить преследование. И я их решение считаю обоснованным. Обращаюсь сейчас ко всем службам доставки, использующим мотороллеры и велосипеды. Не нанимайте на работу водителей, которые нагло и дерзко нарушают правила Дорожного Движения, как это было в данном случае. Во-первых, они будут гибнуть под колесами машин. Во-вторых, они будут уничтожать ваше имущество - мотороллеры, сумки - термосы", - написал Геращенко.

При этом он поблагодарил патрульных и сказал, что они "молодцы".

В Киеве курьер на мопеде устроил дрифт и погоню с полицией

Как мы ранее сообщали, недавно в Киеве курьеры Glovo на мопеде влетели в авто на пешеходном переходе, и в сети появилось видео странного ДТП.

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