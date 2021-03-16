RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Авакова зробили заяву про водіїв служб доставки після резонансного відео

Автор: Людмила Жукова

У Києві кур'єр служби доставки на мопеді влаштував перегони з патрульними поліцейськими, які намагалися його затримати за порушення ПДР. У міністра МВС Арена Авакова відразу відреагували на інцидент.

Заяву зробив заступник міністра МВС Антон Геращенко на своїй Facebook-сторінці.

"Вчора в соціальних мережах смакували відео, де патрульні намагалися, на жаль, безуспішно, затримати водія моторолера однієї із служб швидкої доставки харчів. Хтось критикував дії поліції. Хтось сміявся. Хтось казав - мовляв, який молодець цей мачо на моторолері. А я от не вважаю його ні мачо, ні молодцем. Водій моторолера злісний порушник ПДР", - написав Геращенко.

Заступник глави МВС звернувся до служб доставки продуктів харчування і попросив їх не наймати на роботу кур'єрів, які не знають ПДР.

"З огляду на те, що процес затримання міг призвести до ДТП, патрульні прийняли рішення зупинити переслідування. І їх рішення я вважаю обґрунтованим. Звертаюся зараз до всіх служб доставки, які використовують мотоцикли і велосипеди. Не наймайте на роботу водіїв, які нахабно та зухвало порушують правила Дорожнього Руху, як це було в даному випадку. По-перше, вони будуть гинути під колесами машин. По-друге, вони будуть знищувати ваше майно - моторолери, сумки - термоси", - написав Геращенко.

При цьому він подякував патрульних і сказав, що вони "молодці".

У Києві кур'єр на мопеді влаштував дріфт і погоню з поліцією

Як ми раніше повідомляли, нещодавно в Києві кур'єри Glovo на мопеді влетіли в авто на пішохідному переході, і у мережі з'явилося відео дивного ДТП.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київ
Читайте також
У Києві кур'єр на мопеді влаштував неймовірний дріфт і гонки з патрульними (відео)
Степанов просить посилити карантин на місцях. Київ і Вінниця ближче всіх до "червоної зони"
Прогноз погоди