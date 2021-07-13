Аваков пішов у відставку: хто його замінить на посаді глави МВС

Обидва вони є народними депутатами від "Слуги народу".

Також, РБК-Україна стало відомо, що на заміщення вакантної посади розглядається кандидатура і нинішнього голови підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного комітету ВР Олександра Бакумова.

Після відставки Арсена Авакова пост глави МВС може зайняти Денис Монастирський , які зараз керує Комітетом Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Що відомо про Монастирського і Бакумова, а також кого ще ЗМІ бачать на посаді глави МВС після відставки Авакова - читайте нижче у матеріалі Styler.

Хто такий Денис Монастирський

Український юрист, громадський діяч. Народився 12 червня 1980 року в місті Хмельницький. Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління і права, кандидат юридичних наук.

Викладав у Хмельницькому університеті, був головою відділу з питань законотворчості та наукових експертиз. З 2007 по 2017 рік працював у великих юридичних компаніях.

Також був секретарем конкурсної комісії ДБР. Автор багатьох наукових публікацій та трьох навчальних посібників. Подав до Верховної Ради близько 70 законопроєктів.

На виборах у 2019 році балотувався від Партії "Слуга народу" до парламенту, пройшов під номером 19. Зараз обіймає посаду голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Як написав пізніше у Telegram нардеп Олександр Качура, президент запропонував кандидатуру Монастирського на засіданні фракції.

Фото: Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Хто такий Олександр Бакумов

Народився 25 квітня 1989 року в Харкові. У 2010 році закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (спеціальність "Правознавство") та здобув кваліфікацію юриста (магістр права). У 2011 з відзнакою закінчив Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, вивчав фінанси та історію.

Зараз він депутат від "Слуги народу", а раніше працював проректором Харківського національного університету внутрішніх справ, має науковий ступінь - кандидат юридичних наук.

У 2015 році брав участь в бойових діях в АТО в складі Державної прикордонної служби України, має звання капітана.

Фото: Олександр Бакумов (Віталій Носач, РБК-Україна)

Але це ще не все...

Як стверджують джерела видання "НЧ", на пост глави МВС ще можуть розглядати нинішнього главу РНБО Олексія Данилова. Однак від прямої відповіді на це запитання Данилов ухилився.

Фото: Олексій Данилов (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також за інформацією видання, на крісло глави МВС розглядають директора Центру інфраструктури та технологій МВС Олександра Єфименко.

Він був внесений до списку люстрованих чиновників, оскільки займав при Януковичі пост заступника начальника УМД в Херсонській області. У 2017 році Єфименко через суд домігся відновлення права обіймати державні посади.