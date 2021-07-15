Аваков уже нашел новую работу и сообщил об этом в Facebook

15 июля в соцсети экс-главный полицейский страны сообщил, что "завершил свою работу в компании МВД Украины".

Зато в поле "О себе" у Авакова на Facebook теперь написано, что с сегодняшнего дня он "работает в компании "Гражданин Украины".

Конечно, это такая шутка (ведь в этом пункте можно написать что угодно). Но место новой работы экс-министра повеселило его подписчиков.

Скриншот с Facebook

В то же время, пишет "Интерфакс-Украина", Аваков не собирается идти в мэры Харькова. Хотя именно эту должность ему многие прочат. И даже глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко не исключил возможность участия экс-министра в выборах главы города.

"Никаких планов баллотироваться в мэры Харькова Аваков не имеет", - сказал изданию близкий к Арсена Борисовича источник.

Поэтому пока пользователям сети остается только догадываться, кем работать Аваков после стольких лет в одном кресле.