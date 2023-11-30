Аукціон або дрони? Чи загрожує щось головній ялинці України й що відомо про скандал

Нещодавно мер столиці Віталій Кличко повідомив, що головна новорічна ялинка України буде встановлена на Софійській площі у Києві коштами меценатів. Вже незабаром після такої заяви у соціальних мережах розпочалась запекла дискусія - чи варто витрачати гроші на ялинку під час війни.
РБК-Україна (проект Styler) дослідило реакції українців у соціальних мережах і розповідає, що люди думають з приводу встановлення новорічної ялинки й чому це питання перетворюється на скандал.
За словами Кличка, головну ялинку країни встановлять на Софійській площі згідно з рішенням Ради оборони столиці.
Місто грошей на це не витрачатиме, адже ялинку (як і минулого року) встановлять і прикрасять:
Дещо згодом начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА), генерал-полковник Сергій Попко підтвердив, що новорічна ялинка "буде встановлена за кошти меценатів - без витрат бюджетних коштів на облаштування новорічної красуні та на електроенергію".
З бюджету грошей не братимуть (ілюстративне фото: Рixabay)
Мер столиці повідомив, що товариство з обмеженою відповідальністю "Глобал-Декор" бере на себе відповідальність:
Згідно з інформацією у соціальних мережах, компанія займається наданням в оренду ярмаркового обладнання, ілюмінацією та новорічними прикрасами, фігурними лавками, ландшафтним декором і т.ін.
Ялинка незламності 2022 року (фото: instagram.com/globaldecor.ua)
Начальник КМВА розповів, що монтажні роботи на Софійській площі столиці розпочнуться вже незабаром - 3 грудня.
Водночас відкриття ялинки заплановане на 6 грудня - День святого Миколая.
"Оскільки цього року відзначаємо Різдво за новоюліанським календарем, ялинку розпочнуть встановлювати раніше - до 6 грудня", - уточнив Кличко.
Попко додав, що стоятиме вона до 10 січня 2024 року.
Ялинку традиційно встановлюватимуть біля Софії (ілюстративне фото: Рixabay)
Очільник Києва розповів, що масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не передбачено.
"Якщо райдержадміністрації міста плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то виключно з дотриманням правил безпеки, в місцях, де є укриття. І теж не коштом бюджету Києва", - додав він.
Тим часом Попко наголосив, буцімто "на Різдво та Новий Рік у Києві не буде жодних масових заходів - ані ярмарок, ані святкувань".
"Таке рішення, в цілях дотримання безпекових норм, ухвалили на Раді оборони Києва", - підсумував він.
Повідомлення очільника КМВА (скріншот: t.me/VA_Kyiv)
Під повідомленнями у соціальних мережах щодо встановлення новорічної ялинки в Києві, між українцями розгорілись палкі суперечки з приводу того, чи доцільно встановлювати святковий атрибут на тлі повномасштабної війни.
Частина наших громадян вважає, що гроші, витрачені на ялинку, краще віддати (задонатити) на потреби захисників України та армії в цілому:
Дехто цілком серйозно пропонує закупити замість ялинки дрони.
Ініціативу підтримали велика кількість українців (скріншот: facebook.com/Mihail Shnayder)
У коментарях до цього допису реакція українців також розділилася. Хоча "за" ялинку голосів все ж таки менше.
Попри велику кількість негативних відгуків і коментарів щодо встановлення новорічної красуні, є й ті, хто підтримує таку ініціативу влади й меценатів.
Ця частина українців стверджує, що ялинка має право бути:
Один із користувачів наголосив навіть на тому, що сам є військовим: "Люди, схаменіться. Я військовий. Єдине, що мене живить тут - це посмішки моїх дітей. І вони будуть щасливі побувати на величезній ялинці, покататися на каруселях! І я щасливий, що діти з мамою можуть зустріти Різдво як має бути. Дякую меценатам!".
Діти потребують свята навіть під час війни (ілюстративне фото: Рixabay)
Президент міжнародного соціально-етнокультурного проекту Folk Ukraine та організатор новорічного свята на Софійській площі Ігор Добруцький розповів у коментарі ТСН, що здивований такою реакцією людей.
"Ми вже 10 років організовуємо новорічні свята у столиці - це наша профільна діяльність. Тож нічого не купуємо для прикрашання ялинки. Все беремо з власних складів і встановлюємо її для киян безкоштовно", - пояснив він.
За словами підприємця, новорічного оздоблення (гірлянд та іграшок) у його команди "вистачить на всі обласні центри України".
"Можу його здавати охочим в оренду за нуль копійок. Будь-ласка, приїздіть, ми все це вам віддаємо безкоштовно, прикрасите свою ялинку, а після свят повернете. З вас лише витрати на транспортування", - наголосив громадський діяч.
На думку чоловіка, різдвяна ялинка повинна об'єднувати людей, особливо під час війни. Адже "без культури - немає нації, а без традицій - немає країни".
Новорічні прикраси пропонують орендувати безкоштовно (ілюстративне фото: Рixabay)
Найбільшим противникам головної ялинки в Києві організатор запропонував цікавий експеримент - влаштувати аукціон.
"Я можу на хейтерів переписати ялинку, яку ми маємо встановити в Києві (бо це - приватна власність). Спробуйте її продати на аукціоні", - наголосив він.
Бізнесмен додав, що можна зробити, наприклад, три лоти:
"Беріть, будь-ласка, спробуйте продати її хоч за 100 мільйонів і переказуйте отримані кошти на ЗСУ. У мене не буде до вас жодних претензій. Увійдіть в історію хоч так", - підсумував пан Ігор.
Цікаво, чи погодиться хоч хтось на такий аукціон (ілюстративне фото: Freepik)
Нагадаємо, дещо раніше ми розповідали, у скільки українцям обійдеться новорічна ялинка.
Читайте також, в якому місці ялинку ставити ніколи не можна, інакше вона моментально засохне та обсиплеться.