Аукцион или дроны? Угрожает ли что-то главной елке Украины и что известно о скандале

За чей счет будут устанавливать елку

По словам Кличко, главную елку страны установят на Софийской площади согласно решению Совета обороны столицы.

Город денег на это не будет тратить, ведь елку (как и в прошлом году) установят и украсят:

за счет меценатов

с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии

Спустя некоторое время начальник Киевской городской военной администрации (КГВА), генерал-полковник Сергей Попко подтвердил, что новогодняя елка "будет установлена за средства меценатов - без расходов бюджетных средств на обустройство новогодней красавицы и на электроэнергию".

Из бюджета денег брать не будут (иллюстративное фото: Рixabay)

Кого назначили ответственным

Мэр столицы сообщил, что общество с ограниченной ответственностью "Глобал-Декор" берет на себя ответственность:

за установку главной новогодней елки

за ее обслуживание

за все ресурсное и финансовое обеспечение, связанное с этим

Согласно информации в социальных сетях, компания занимается предоставлением в аренду ярмарочного оборудования, иллюминацией и новогодними украшениями, фигурными лавками, ландшафтным декором и т.п.

Елка несокрушимости 2022 года (фото: instagram.com/globaldecor.ua)

Когда откроют и сколько будет стоять

Начальник КГВА рассказал, что монтажные работы на Софийской площади столицы начнутся уже в скором времени - 3 декабря.

В то же время открытие елки запланировано на 6 декабря - День святого Николая.

"Поскольку в этом году отмечаем Рождество по новоюлианскому календарю, елку начнут устанавливать раньше - до 6 декабря", - уточнил Кличко.

Попко добавил, что она будет стоять до 10 января 2024 года.

Елку традиционно будут устанавливать возле Софии (иллюстративное фото: Рixabay)

Планируют ли праздничные мероприятия

Глава Киева рассказал, что массовые мероприятия, ярмарки и развлечения на Софийской площади не предусмотрены.

"Если райгосадминистрации города будут планировать какие-то праздничные мероприятия в районах, то исключительно с соблюдением правил безопасности, в местах, где есть укрытие. И тоже не за счет бюджета Киева", - добавил он.

Сообщение мэра Киева (скриншот: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Между тем Попко отметил, что "на Рождество и Новый Год в Киеве не будет никаких массовых мероприятий - ни ярмарок, ни празднований".

"Такое решение, в целях соблюдения норм безопасности, приняли на Совете обороны Киева", - подытожил он.

Сообщение главы КГВА (скриншот: t.me/VA_Kyiv)

Что возмутило украинцев

Под сообщениями в социальных сетях насчет установления новогодней елки в Киеве, между украинцами разгорелись жаркие споры по поводу того, целесообразно ли устанавливать праздничный атрибут на фоне полномасштабной войны.

Часть наших граждан считает, что деньги, потраченные на елку, лучше отдать (задонатить) на нужды защитников Украины и армии в целом:

"Так пусть меценаты лучше купят на фронт автомобили или мавики. Что за дебилизм. Страна в трауре второй год, у нас сотни тысяч погибших, какие на*ер гирлянды?"

"Лучше бы эти средства "меценатов" пошли на средства борьбы. Нет никакого настроения на все праздники... Кому нужна эта елка?"

"Я и моя семья против елки!!! Хватит праздновать, когда гибнет цвет нации!!! Пир во время чумы!!!"

"Елка для тех у кого нет войны..."

"Все средства в поддержку ВСУ до последней гривны, нечего праздновать, когда гибнут Украинцы, когда большое горе ползет по нашей земле..."

Некоторые вполне серьезно предлагают закупить вместо елки дроны.

Инициативу поддержало большое количество украинцев (скриншот: facebook.com/Mihail Shnayder)

В комментариях к этому сообщению реакция украинцев также разделилась. Хотя "за" елку голосов все же меньше.

Кто выступил в защиту елки

Несмотря на большое количество негативных отзывов и комментариев по поводу установления новогодней красавицы, есть и те, кто поддерживает такую инициативу власти и меценатов.

Эта часть украинцев утверждает, что елка имеет право быть:

"Елка должна быть. Даже во время войны. Спасибо"

"Елка это прекрасно!!! Нужны, на фоне постоянного стресса, приятные перезагрузки. И под елкой желать победы Украине - а коллективные желания на приятных эмоциях всегда сбываются!"

"Всегда найдется пара альтернативно одаренных с призывами отдать елочные "деньги на ВСУ", так может сразу и меценатов под Бахмут?"

"Искусственная елка в Киеве есть с прошлых праздников. Игрушки и гирлянды тоже есть. Не понимаю, почему бы не нарядить Рождественскую елку детям, тем более, что первый раз официально празднуем Рождество 25.12. Нужно экономить на дебилоМарафоне, сериалах, стадионах и ОПе, а не оставлять детей даже без скромной Рождественской елки с прошлогодними украшениями"

"Спасибо всем, кто приобщается к созданию Новогоднего Чуда для наших детей!"

"Спасибо меценатам! Людоньки, не надо забывать о наших детях, которые растут под обстрелами и тревогами уже практически два года!!! Неужели они не заслуживают праздника?!!! Это хорошее дело!!! Елка это символ НЕСОКРУШИМОСТИ нашего великого народа! Это праздник для детей!!!"

Один из пользователей подчеркнул также, что он сам военный: "Люди, опомнитесь. Я военный. Единственное, что меня питает здесь - это улыбки моих детей. И они будут счастливы побывать на огромной елке, прокатиться на каруселях! И я счастлив, что дети с мамой могут встретить Рождество как должно быть. Спасибо меценатам!".

Дети нуждаются в празднике даже во время войны (иллюстративное фото: Рixabay)

Реакция организаторов

Президент международного социально-этнокультурного проекта Folk Ukraine и организатор новогоднего праздника на Софийской площади Игорь Добруцкий рассказал в комментарии ТСН, что удивлен такой реакцией людей.

"Мы уже 10 лет организовываем новогодние праздники в столице - это наша профильная деятельность. Так что ничего не покупаем для украшения елки. Все берем с собственных складов и устанавливаем ее для киевлян бесплатно", - пояснил он.

По словам предпринимателя, новогодних украшений (гирлянд и игрушек) у его команды "хватит на все областные центры Украины".

"Могу их сдавать желающим в аренду за ноль копеек. Пожалуйста, приезжайте, мы все это вам отдаем бесплатно, украсите свою елку, а после праздников вернете. С вас только расходы на транспортировку", - подчеркнул общественный деятель.

По мнению мужчины, рождественская елка должна объединять людей, особенно во время войны. Ведь "без культуры - нет нации, а без традиций - нет страны".

Новогодние украшения предлагают арендовать бесплатно (иллюстративное фото: Рixabay)

Что предлагают хейтерам

Самым большим противникам главной елки в Киеве организатор предложил интересный эксперимент - устроить аукцион.

"Я могу на хейтеров переписать елку, которую мы должны установить в Киеве (потому что это - частная собственность). Попробуйте ее продать на аукционе", - подчеркнул он.

Бизнесмен добавил, что можно сделать, например, три лота:

елка без игрушек

елка с игрушками

фотозона

"Берите, пожалуйста, попробуйте продать ее хоть за 100 миллионов и переводите полученные средства на ВСУ. У меня не будет к вам никаких претензий. Войдите в историю хоть так", - подытожил Игорь.

Интересно, согласится ли кто-нибудь на такой аукцион (иллюстративное фото: Freepik)