Аудіокниги для гострих відчуттів: 5 детективів і трилерів, що змусять серце битися швидше

(автор: Андрій Сем’янків)

Медичний трилер "Танці з кістками" став Книгою року ВВС у 2022 році і все ще є однією з найбільш популярних книжок українців.

Патологоанатом Северин із самооцінкою на нулі та мізерною зарплатою швидко піддається спокусі заробити гроші, яка змінить його життя. Хоча пропозиція не зовсім законна, а ринок трансплантації органів не є морально чистим, це стає для Северина надзвичайно спокусливим шансом на забезпечене майбутнє. З пасивного чоловіка, зневаженого оточуючими, він стає впевненим в собі та безпринципним. Один злочин призводить до іншого, а заборонене стає для нього новою нормою. Чи зможе він зупинитися і наскільки далеко готовий зайти?

Обкладинка книги "Танці з кістками"

(автор: Жоель Діккер)

Книга "Правда про справу Гаррі Квеберта", щойно вийшовши, одразу стала бестселером у Франції, а потім й у всьому світі.

Отже, сюжет: молодий письменник Маркус Гольдман дебютував зі своїм першим романом так гучно, що здається - світова слава біля його ніг. Щоправда, друга книжка ніяк не напишеться, тому Маркус звертається по допомогу до свого наставника - одного з найвідоміших авторів сучасності Гаррі Квеберта. Та крім цінних порад, як подолати страх чистого аркуша та написати бестселер, отримує від нього ще й кримінальну справу. Квеберта звинувачують у вбивстві 33-річної давності. Щоб допомогти йому та написати про це нову книжку, Маркус береться розслідувати справу.

Обкладинка книги "Правда про справу Гаррі Квеберта"

(автор: Фріда Макфадден)

Якщо вас бентежить скелет у шафі Міллі Келловей, яка втомилася жити в автівці та погодилася працювати служницею у родини Вінчестерів, то таємниця Ніни Вінчестер заморозить кров у жилах.

Щодня Міллі наводить лад у будинку, готує смачну їжу, пере, але стосунки з украй знервованою Ніною Вінчестер напружені. Згодом Міллі дізнається про неї дещо моторошне й не йме віри: невже ця жінка здатна на таке? І як Ендрю Вінчестер, цей просто ідеальний чоловік, вживається зі справжньою психопаткою? Та історія не така проста. Коли Міллі збагне, що втрапила в пастку, буде вже запізно.

Обкладинка книги "Служниця"

(автор: Лора Дейв)

Історія, яка підкорила серця понад два мільйони читачів.

Жінка, що шукає правду про зникнення свого чоловіка… за будь-яку ціну. Перед зникненням Оуен Майклз передає своїй коханій дружині, з якою прожив лише рік, записку. Лише два слова: "Захисти її".

І Ханна, попри страх і розгубленість, точно знає, про кого йдеться: про шістнадцятирічну Оуенову доньку, Бейлі. Та рано втратила матір за трагічних обставин і вперто не хоче мати нічого спільного з мачухою. Всі намагання додзвонитися до Оуена закінчуються нічим, його боса заарештовують за шахрайство, ним цікавляться федеральний маршал та агенти ФБР… Ханна швидко розуміє, що її чоловік - не той, за кого себе видавав. А Бейлі може виявитися ключем до цієї таємниці.

Обкладинка книги "Останнє, що він мені сказав"

(автор: Едгар Аллан По)

"Убивства на вулиці Морг" - оповідання американського письменника-романтика Едґара Аллана По, яке прийнято вважати першим детективним твором в історії літератури.

У "Вбивствах на вулиці Морг" описується шокуюче вбивство двох жінок - матері та її доньки, що сталося в їхньому будинку на вулиці Морг у Парижі. Тіла були знайдені в зачиненій зсередини кімнаті, причому умови злочину здаються майже надприродними.

В кімнаті знайдено безлад, свідки чули різні голоси, але ніхто не може точно сказати, що сталося. Жінки були жорстоко вбиті, і місце злочину не залишає очевидних слідів, які могли б допомогти поліції зрозуміти, як саме було скоєне вбивство та хто міг бути винуватцем.

Ця справа кидає виклик навіть найрозумнішим умам, створюючи атмосферу страху та таємниці.

Обкладинка книги "Убивства на вулиці Морг"