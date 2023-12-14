Атмосферні фільми 90-х з духом Різдва: що подивитись, коли на вулиці сніжить

Незабаром Різдво та Новий рік, і це пора, коли особливо хочеться дива й казки - довгі сніжні вечори немовби створені для перегляду атмосферних фільмів. І, звісно, напередодні зимових свят, іноді так кортить увімкнути саме "лампові" картини з різдвяним духом.

А що може бути більш затишним, аніж різдвяні стрічки 1990-х, які дарували й продовжують дарувати святковий настрій кільком поколінням людей в усьому світі. РБК-Україна (проект Styler) пропонує добірку найкращих, на думку редакції, культових картин із духом справжнього сніжно-гірляндово-ялинкового Різдва.

Нова різдвяна казка (1988)

Різдво - на те й Різдво, щоби згадувати про подарунки, мандаринки та побажання, а ще про те, наскільки важливо дарувати казку іншим. Однак люди, які могли би творити справжні дива, не завжди усвідомлюють свою силу й…потребу бути добрим.

У картині "Нова різдвяна казка" улюбленець публіки актор Білл Мюррей втілив саме такого "Скруджа" - заможного і впливового телемагната Френка Кроса, який переймається лише бізнесом і змушує підлеглих працювати за будь-яких обставин, зокрема у Різдво.

Однак напередодні зимових свят в історію втручаються сили, яким просто неможливо опиратись - назвімо їх "Дух Різдва". Так, напередодні важливої трансляції до Френка приходить привид його наставника, який помер від серцевого нападу в цілковитій самотності. З того моменту у героя є не лише шанс змінитись, а й створити справжню казку для інших.

Едвард Руки-Ножиці (1990)

Ще одну неймовірну історію зі святковим духом створив у 1990-х маестро Тім Бертон. Так-так, це було задовго до Венздей-манії, але поціновувачам серіалу обов’язково сподобається і ця картина. Джонні Депп, Вайнона Райдер та багатогранна казка, яка розгортається на екрані, буквально затягують глядача в свій химерний світ.

Історія, в якій є місце великій мрії винахідника, що створює штучну людину - однак за іронією долі, його роботу обриває серцевий напад. Є місце незвичній красі й крихкості, яка змушена заявляти про себе надгучно через брак довіри - адже у героя Джонні Деппа після раптової смерті творця, немає рук - їх замінюють великі небезпечні ножиці. І, звісно, є місце зимовій казці й справжній любові, яка бачить не лише очима.

Кучерявка Сью (1991)

Ще одна зворушлива й дуже тремтлива історія вийшла у 1991 "з-під пера" режисера Джона Г'юза. Контекст: засніжений Чикаго, який готується до різдвяних свят. У таких декораціях розгортається сентиментальний етюд про двох безхатченків - Білла Дансера і сироту Сью, якою він опікується.

Цій парочці не до різдвяних смаколиків і пишних подарунків - вони змушені виживати на вулиці, добуваючи собі кошти на ночівлю й їжу.

Одного разу двійко відчайдухів буквально ловлять удачу за хвіст - того дня вони інсценують потрапляння Білла під колеса дорогої автівки, якою кермує красуня Грей Еллісон. Злякавшись за життя Білла, вона запрошує його і Сью пожити в її розкішному маєтку стільки, скільки їм це знадобиться.

Чотири кімнати (1995)

Справжній настрій для "гурманів" кіно точно створить фільм-антологія "Чотири кімнати". Кіно складається з чотирьох незалежних фрагментів, події яких відбуваються в новорічну ніч в одному вигаданому готелі Mon Signor.

Різними кімнатами подорожує дещо ексцентричний коридорний Тед (втілив неймовірний Тім Рот). Порт’є не просто знайомиться з “пожильцями” кожної новели, але й стає тим віконцем, куди зазирає глядач.

А мешканці, треба сказати, вельми колоритні й точно варті, щоби за ними попідглядати. В одній із кімнат - відьми готують надпотужний ритуал, у іншій - ексцентричний герой взяв у заручниці екс-дружину, у третій - із драйвом бешкетують діти Антоніо Бандераса, а в четвертій Теда зустрічає Квентін Тарантіно.

Поки ти спав (1995)

Для кожного з нас різдвяне диво має свій вигляд. Можливо, хтось мріє про те, що людина, яку любиш, нарешті це зрозуміє і відповідатиме взаємністю? Десь таку мрію плекала в собі героїня тремтливої романтичної історії - тиха й сором’язлива Люсі, яку втілила Сандра Буллок.

Напередодні різдвяних свят заповітне бажання дівчини справджується, проте трохи в дивний спосіб. Об’єкт її кохання раптово опиняється в лікарні і впадає в кому. А оскільки чистосердна Люсі постійно навідує хлопця, то його родина впевнена, що дівчина незабаром має стати його дружиною.

Чим закінчиться історія - знають хіба різдвяні духи кохання, і точно знатимуть ті, хто обере цю красиву й дещо наївну картину до перегляду.

Диво на 34-й вулиці (1994)

Ремейк популярного різдвяного фільму втілив у 1994 режисер Лес Мейфільд. Героїня картини про диво - дівчинка Сюзан зростає без тата. Дитина давно вже не вірить у Санту, але потайки сподівається, що її найбільш заповітні мрії таки будуть утілені.

А мріє Сюзан про батька, маленького братика та новий затишний будинок. Складаючи список побажань до Різдва, вона навіть не здогадується, що буквально днями зустріне справжнього Санту, який запросто працює в одному з нью-йоркських торгівельних центрів. З тих пір життя дівчинки змінюється - вона впевнена: мрії незабаром почнуть збуватись.

Родина напрокат (1997)

Ще одна красива і добра історія, яку хочеться переглядати в "періоди різдвяного дива" - це картина Теда Котчефа. Як і в попередньому прикладі, в центрі сюжету - дитина. Семирічна Зої, яку матір виховує самотужки, натхенно вірить, що одного дня в їхньому житті з’являться і тато, і прекрасний затишний будинок, в якому буде хотітись зустрічати Різдво.

І от саме напередодні зимових свят дівчата знайомляться з успішним підприємцем та холостяком Семом, якому задля укладення знакової угоди бракує…родини. Тож нове Різдво може стати доленосним не лише для бізнесу Сема, але й для його серця.

Різдвяні канікули (1989)

Неймовірно смішна й атмосферна комедія майстра сімейних історій Джона Г'юза. Оповідає про Різдво дивака і добряка Кларка Грізволда, який горить ідеєю влаштувати справжнє, канонічне свято для всіх-всіх членів великої родини. Кларк не просто закуповує подарунки, смаколики та прикрашає будинок неймовірною кількістю гірлянд - він стає буквально амбасадором Різдва, яке "має вдатись як годиться".

Проте сюжет комедії власне й будується на тому, що ідеальне свято героя феєрично терпить крах - і за аналогією з численними гірляндами на будинку Кларка - у картині одна за одною спалахують безліч курйозних і смішних ситуацій.

Санта Клаус (1994)

Що би ви зробили, якби зустріли в своєму будинку справжнього Санту? А якщо би напередодні зимових свят Санта Клаус тимчасово не зміг би виконувати свої дивотворчі справи? Допомогли би всім дітям планети відчути дух Різдва?

З таким-от питанням зіткнувся герой ще одного різдвяного фільму Скотт, який нещодавно розлучився з дружиною. Готуючи будинок до приїзду сина на свята, він знаходить на даху Санта Клауса - і раптом стає очевидним: Скотт тепер створює Різдво не лише в своєму будинку. Чи справиться з цим герой? Всі відповіді є в картині.

Жах перед Різдвом (1993)

Дія анімованої картини розпочинається у такому собі королівстві Гелловін. Там відсвяткували всі темні свята - і збираються готувати наступні. Однак, один із тамтешніх мешканців - Джек Скеллінгтон раптом сумнівається у тому, чи хоче продовжувати такі "жахливі" традиції.

Шукаючи змін, герой випадково опиняється в місті Різдва, де панує не жах, а радість і добро. Надихнувшись духом Різдва, Джек тепер має місію - повернутись у своє королівство і стати справжнім Санта Клаусом.

Міцний горішок 2 (1990)

У 90-ті бойовики не просто часто ставали культовими, а й часто мали додатковий вайб, з яким їх можна було згадувати. Такими, наприклад, є перші 3 "Міцні горішки" з Брюсом Віллісом - вони асоціюються саме з Різдвом.

У другій картині детектив з Лос-Анджелеса Джон МакКлейн веде боротьбу з міжнародними терористами в хмарочосі Накатомі. До того ж, МакКлейн має не просто зупинити зловмисників, але й врятувати від смерті свою колишню дружину Голлі, яка опинилась заручницею в одному з літаків, захоплених терористами. А ще дія відбувається напередодні Різдва - і це також має значення.

Подарунок на Різдво (1996)

Добра родинна картина, яку варто переглядати не лише задля настрою, а й щоби згадувати про важливість обіцянок. Герой фільму, Говард Ленгстон, постійно завантажений роботою і зовсім забув про те, що син чекає на свята особливий подарунок – фігурку улюбленого Турбомена.

Коли зрештою Ленгстон згадує, що будь-що пообіцяв хлопцеві виконати його прохання - фігурки, які користуються популярністю до свят - зовсім зникають з продажу.

Проте герой вирішує таки знайти "саме той" подарунок - адже відчуває, що другого шансу він не матиме - мусить відродити довіру сина, врятувати шлюб і влаштувати коханим справжнє Різдво.

Різдво в Коннектикуті (1992)

У 1992 на екрани вийшов ремейк однойменної картини 1945, яку як режисер відродив Арнольд Шварценнегер. В центрі сюжету - Елізабет Блейн - топова телеведуча кулінарних шоу. У всіх поціновувачів програми героїня асоціюється з взірцем прекрасної дружини, господині, яка здатна приготувати будь-що зі смаколиків.

Задля того, щоби втримати рейтинги шоу, які з часом почали просідати, продюсер знаходить геніальне рішення - запрошує на Різдвяну вечерю в будинок Елізабет лісника Джефферсона Джонса, який нещодавно прославився героїчним учинком. І все йде, нібито, як годиться, проте приїзд Джонса оголює одну неочікувану правду: телезірка - імітує подружнє життя і зовсім не вміє готувати.

Сам удома (1990)

І куди ж без трилогії "Сам удома", яку покадрово знають кілька поколінь глядачів і після ввімкнення якої в будь-який сезон - починає "пахнути" добром і мандаринками. Перший фільм про хлопця, якого випадково у передсвятковій колотнечі батьки забули самого у великому будинку на свята і який майстерно ошукує двійко недолугих бандитів, - побачив світ у 1990.

Згодом автори випускали продовження - і їх також можна назвати вдалими й атмосферними. Проте наводимо приклад першого фільму не лише тому, що він дав старт і захопив глядачів з усього світу, але й через те, що саме там показують "фірмовий" ритуал Кевіна перед дзеркалом, де він по-дорослому маститься лосьйоном після гоління і при цьому вищить (це жарт, але сцена - топ). А ще стрічка не набридає ніколи - перевірено десятиліттями перегляду.

Реальне кохання (2003)

І завершує нашу добірку картина, яка технічно вийшла на екрани 2003, але цілковито передає атмосферу нашої різдвяної добірки. "Любов реальна завжди" - з таким гаслом глядача занурюють у вир не пов’язаних на перший погляд між собою романтичних історій.

Але це лише на перший погляд - згодом, напередодні Різдва - всі вони проявляються одна через іншу і ми точно дізнаємось, хто підкорив серце культового рок-співака на пенсії, батька-одинака, який намагається знайти спільну мову з сином покійної дружини, фатальної красуні в блискучих сукнях та навіть самого прем'єрміністра Великої Британії.