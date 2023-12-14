Атмосферные фильмы 90-х с духом Рождества: что посмотреть, когда на улице снежит

Вскоре Рождество и Новый год, и это время, когда особенно хочется чудес и сказки - длинные снежные вечера словно созданы для просмотра атмосферных фильмов. И, конечно, накануне зимних праздников иногда так хочется включить именно "ламповые" картины с рождественским духом.

А что может быть более уютным, чем рождественские ленты 1990-х, дарившие и продолжающие дарить праздничное настроение нескольким поколениям людей во всем мире. РБК-Украина (проект Styler) предлагает подборку лучших, по мнению редакции, культовых картин с духом настоящего снежно-гирляндово-елочного Рождества.

Новая рождественская сказка (1988)

Рождество - на то и Рождество, чтобы напоминать о подарках, мандаринках и пожеланиях, а еще о том, насколько важно дарить сказку другим. Однако люди, которые могли бы творить настоящие чудеса, не всегда осознают свою силу и потребность быть добрым.

В картине "Новая рождественская сказка" любимец публики актер Билл Мюррей воплотил именно такого "Скруджа" - состоятельного и влиятельного телемагната Фрэнка Кросса, который занимается только бизнесом и заставляет подчиненных работать при любых обстоятельствах, в частности в Рождество.

Однако в преддверии зимних праздников в историю вмешиваются силы, которым просто невозможно сопротивляться - назовем их "Дух Рождества". Так, накануне важной трансляции к Фрэнку приходит призрак его наставника, умершего от сердечного приступа в полном одиночестве. С этого момента у героя есть шанс не только изменить себя, но и создать настоящую сказку для других.

Эдвард Руки-Ножницы (1990)

Еще одну невероятную историю с праздничным духом создал в 1990-х маэстро Тим Бертон. Да-да, это было задолго до Венздеймании, но ценителям сериала обязательно понравится и эта картина. Джонни Депп, Вайнона Райдер и разворачивающаяся на экране многогранная сказка буквально затягивают зрителя в свой причудливый мир.

История, в которой есть место великой мечте изобретателя, создающего искусственного человека - однако по иронии судьбы, его работу обрывает сердечный приступ. Есть место необычной красоте и хрупкости, которая вынуждена заявлять о себе сверхгромко, поскольку ей не верят - ведь у героя Джонни Деппа после внезапной смерти создателя, нет рук - их заменяют большие опасные ножницы. И, конечно, место зимней сказке и настоящей любви, которая видит не только глазами.

Кудряшка Сью (1991)

Еще одна трогательная и очень трепетная история вышла в 1991 году "из-под пера" режиссера Джона Гьюза. Контекст: заснеженный Чикаго, готовящийся к рождественским праздникам. В таких декорациях разворачивается сентиментальный этюд о двух бездомных - Билле Дансере и сироте Сью, о которой он заботится.

Этой парочке не до рождественских вкусностей и пышных подарков - они вынуждены выживать на улице, добывая себе деньги на ночлег и еду.

Однажды двое отчаянных буквально ловят удачу за хвост - в тот день они инсценируют попадание Билла под колеса дорогого автомобиля, которым управляет красавица Грей Эллисон. Испугавшись за жизнь Билла, она приглашает их со Сью пожить в ее роскошном поместье столько, сколько им это понадобится.

Четыре комнаты (1995)

Настоящее настроение для "гурманов" кино точно создаст фильм-антология "Четыре комнаты". Кино состоит из четырех независимых фрагментов, события которых происходят в новогоднюю ночь в одном вымышленном отеле Mon Signor.

По разным комнатам путешествует несколько эксцентричный коридорный Тед (воплотил невероятный Тим Рот). Портье не просто знакомится с жильцами каждой новеллы, но и становится тем окошком, куда заглядывает зритель.

А постояльцы, надо сказать, весьма колоритны и точно стоят, чтобы за ними подглядывать. В одной из комнат - ведьмы готовят сверхмощный ритуал, в другой - эксцентричный герой взял в заложницы экс-супругу, в третьей - с драйвом дебоширят дети Антонио Бандераса, а в четвертой Теда встречает Квентин Тарантино.

Пока ты спал (1995)

Для каждого из нас рождественское чудо имеет свой вид. Возможно, кто-то мечтает о том, что любящий человек наконец это поймет и будет отвечать взаимностью? Приблизительно такую мечту лелеяла в себе героиня трепетной романтической истории - тихая и застенчивая Люси, которую воплотила Сандра Буллок.

В канун рождественских праздников заветное желание девушки исполняется, однако немного странным образом. Объект ее любви внезапно оказывается в больнице и впадает в кому. А поскольку добросердная Люси постоянно посещает парня, его семья уверена, что девушка вскоре должна стать его женой.

Чем закончится история - знают разве что рождественские духи любви, и точно будут знать те, кто выберет эту красивую и несколько наивную картину для просмотра.

Чудо на 34-й улице (1994)

Ремейк популярного рождественского фильма воплотил в 1994 году режиссер Лес Мэйфильд. Героиня картины о чуде – девочка Сюзан растет без папы. Ребенок давно уже не верит в Санту, но тайком надеется, что его самые заветные мечты будут воплощены.

А мечтает Сюзан об отце, маленьком братике и новом уютном доме. Составляя список пожеланий к Рождеству, она даже не догадывается, что буквально на днях встретит настоящего Санта Клауса, который запросто работает в одном из нью-йоркских торговых центров. С тех пор жизнь девочки меняется - она уверена: мечты в скором времени начнут сбываться.

Семья напрокат (1997)

Еще одна красивая и добрая история, которую хочется просматривать в "периоды рождественского чуда" - это картина Теда Котчефа. Как и в предыдущем примере, в центре сюжета - ребенок. Семилетняя Зои, которую мать воспитывает одна, вдохновенно верит, что однажды в их жизни появятся и папа, и прекрасный уютный дом, в котором будет хотеться встречать Рождество.

И вот именно в преддверии зимних праздников девушки знакомятся с успешным предпринимателем и холостяком Сэмом, которому для заключения знакового соглашения не хватает…семьи. Так что новое Рождество может стать судьбоносным не только для бизнеса Сэма, но и для его сердца.

Рождественские каникулы (1989)

Невероятно смешная и атмосферная комедия мастера семейных историй Джона Гьюза. Повествует о Рождестве чудака и добряка Кларка Гризволда, который горит идеей устроить настоящий, канонический праздник для всех-всех членов большой семьи.

Кларк не просто закупает подарки, вкусности и украшает дом невероятным количеством гирлянд - он становится буквально амбасалором Рождества, которое "должно удаться как полагается".

Однако сюжет комедии собственно и строится на том, что идеальный праздник героя феерически терпит крушение - и по аналогии с многочисленными гирляндами на доме Кларка - в картине одна за другой вспыхивают множество курьезных и смешных ситуаций.

Санта Клаус (1994)

Что бы вы сделали, если бы встретили в своем доме настоящего Санту? А если бы в канун зимних праздников Санта Клаус временно не смог бы выполнять свои чудесные дела? Помогли бы всем детям планеты ощутить дух Рождества?

С таким вопросом столкнулся герой еще одного рождественского фильма Скотт, недавно расставшийся с женой. Готовя дом к приезду сына на праздники, он находит на крыше Санта Клауса - и вдруг становится очевидным: Скотт теперь создает Рождество не только в своем доме. Справится ли с этим герой? Все ответы есть в картине.

Ужас перед Рождеством (1993)

Действие анимированной картины начинается в некоем королевстве Хэллоуин. Там отпраздновали все темные праздники - и собираются готовить следующие. Однако один из местных жителей - Джек Скеллингтон вдруг сомневается в том, хочет ли продолжать такие "ужасные" традиции.

Ища перемен, герой случайно оказывается в городе Рождества, где царит не ужас, а радость и добро. Вдохновившись духом Рождества, Джек теперь осознал новую миссию - вернуться в свое королевство и стать настоящим Санта Клаусом.

Крепкий орешек 2 (1990)

В 90-е боевики не просто часто становились культовыми, но часто имели яркий дополнительный вайб, по которому их можно было вспоминать. Таковы, например, первые 3 "Крепкие орешки" с Брюсом Уиллисом - они ассоциируются именно с Рождеством.

Во второй картине детектив из Лос-Анджелеса Джон МакКлейн ведет борьбу с международными террористами в небоскребе Накатоми. К тому же, МакКлейн должен не просто остановить злоумышленников, но и спасти от смерти свою бывшую жену Голли, оказавшуюся заложницей в одном из самолетов, захваченных террористами. А еще действие происходит в канун Рождества - и это тоже имеет значение.

Подарок на Рождество (1996)

Добрая семейная картина, которую следует просматривать не только для настроения, но и чтобы вспоминать о важности данных обещаний. Герой фильма, Говард Лэнгстон, постоянно загружен работой и совсем забыл о том, что сын ждет праздника особый подарок - фигурку любимого Турбомена.

Когда в конце концов Лэнгстон вспоминает, что во что бы то ни стало пообещал парню выполнить его просьбу - фигурки, пользующиеся популярностью к праздникам - совсем исчезают из продажи.

Однако герой решает таки найти "именно тот" подарок - ведь чувствует, что второго шанса у него не будет - должен возродить доверие сына, спасти брак и устроить любимым настоящее Рождество.

Рождество в Коннектикуте (1992)

В 1992 году на экраны вышел ремейк одноименной картины 1945 года, которую как режиссер возродил Арнольд Шварценнегер. В центре сюжета - Элизабет Блейн - топовая телеведущая кулинарных шоу. У всех ценителей программы героиня ассоциируется с образцом прекрасной жены, хозяйки, способной приготовить любой кулинарный изыск.

Для того чтобы удержать рейтинги шоу, которые со временем начали проседать, продюсер находит гениальное решение - приглашает на Рождественский ужин в дом недавно прославившегося героическим поступком Элизабет лесника Джефферсона Джонса.

И все идет, якобы, как положено, однако приезд Джонса обнажает одну неожиданную правду: телезвезда - имитирует супружескую жизнь и совсем не умеет готовить.

Один дома (1990)

И куда же без трилогии "Один дома", которую покадрово знают несколько поколений зрителей и после просмотра которой в любой сезон - начинает "пахнуть" добром и мандаринками. Первый фильм о парне, которого случайно в предпраздничной суматохе родители забыли одного в большом доме на праздники и который искусно обманывает двоих непутевых бандитов, - увидел свет в 1990 году.

Впоследствии авторы выпускали продолжение - и их также можно назвать удачными и атмосферными. Однако приводим пример первого фильма не только потому, что он дал старт и захватил зрителей со всего мира, но и потому, что именно там показывают "фирменный" ритуал Кевина перед зеркалом, где он по-взрослому мажется лосьоном после бритья и при этом визжит (это шутка, но сцена - правда топ). А еще лента не надоедает никогда - проверено десятилетиями просмотра.

Реальная любовь (2003)

И завершает нашу подборку картина, которая технически вышла на экраны 2003 года, но полностью передает атмосферу нашей рождественской подборки. "Любовь реальна всегда" - с таким лозунгом зрителя погружают в водоворот не связанных на первый взгляд между собой романтических историй.

Но это лишь на первый взгляд - впоследствии, накануне Рождества - все они проявляются одна через другую и мы точно узнаем, кто покорил сердце культового рок-певца на пенсии, отца-одиночки, пытающегося найти общий язык с сыном покойной жены, роковой красавицы в блестящих платьях и даже самого премьер-министра Великобритании.