5 головних новорічних локацій в Києві

У столиці вже майже всі магазини, ресторани, кав’ярні та міські заклади прикрашені новорічними ялинками, вогниками та інсталяціями. Весь Київ став святковим та яскравим, але є і найголовніші новорічні локації, що варто відвідати.

Про те, які головні локації у Києві варто відвідати до Нового року, розповідає РБК-Україна (проект Styler) попередньо дослідивши місця столиці.

Добропарк

Цього року в Добропарку наймасштабніша локація в Києві, щоб обійти її повністю - вам потрібно витратити щонайменше три години. Тут є десятки фотозон, неймовірні новорічні інсталяції.

Вся територія прикрашена вогниками в різних фігурках, тут можна знайти й оленів, й ведмедів, й Санту та багато чого іншого. А також у Добропарку є фудкорти, де можна випити смачний какао та глінтвейн.

ВДНГ

Щороку на ВДНГ створюють справжню новорічну країну, яка втілює новорічну казку та дарує киянам і гостям міста святковий настрій.

На ВДНГ можна побачити прикрашену велику ялинку з вогниками, іграшками та подарунковими коробками поруч. Можна покататися на ковзанці та на французькій каруселі.

Також тут є святковий ярмарок, де можна скуштувати смачні страви, глінтвейн, каву, какао, солодощі та багато чого іншого.

ЦУМ

Тут завжди панує своя святкова атмосфера, але щоб її побачити, вам потрібно завітати на шостий поверх, де є святковий ярмарок та багато цікавих новорічних прикрас.

Вогники на фасаді, прикрашені вітрини, святково одягнені швейцари - це все також про новорічний ЦУМ.

Софіївська площа

Головна ялинка столиці встановлена на Софіївській площі, де новорічна красуня може похизуватися яскравими вогниками та тризубом на верхівці.

Кришталева ковзанка

Біля торговельного центру River Mall відкрили справжню кришталеву ковзанку. Тут є можливість не лише покататися на ковзанах, а ще й провести час у справжньому Різдвяному містечку з фудкортом, каруселями та фотозоною.