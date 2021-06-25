Рекорды жары и количества осадков: что происходит с погодой в Украине

На этой неделе зафиксировали температурные рекорды в Ровно, Киеве, а также на Закарпатье. Вместе с тем, в июне в Запорожье и области выпало наибольшее количество осадков за последние 30 лет.

Что происходит с погодой в Украине, в материале РБК-Украина.

Ровно

В Ровенскому Гидрометцентре сообщили, что 23 июня в городе столбик термометра поднялся до +31,2 градусов. Произошло повторение температурного рекорда этого дня, который был установлен в 1964 году.

Киев

Центральная геофизическая обсерватория сообщила, что 23 июня в Киеве обновили два температурных рекорда. В городе средняя температура воздуха поднялась до +27 градусов тепла. Таким образом столбик термометра повторил рекордное значение температуры для этого дня в 1954 году.

Также после полудня в столице поднялась температура до +33,7 градусов тепла, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1946 году.

Закарпатье

На Закарпатье 23 июня зафиксировали температурный рекорд. Впервые за последние 130 лет столбики термометра достигли почти +40 градусов.

Запорожье

Запорожский областной центр по гидрометеорологии рассказал статистику осадков за июнь. В среднем по области за этот период выпало 140 мм осадков, что соответствует 2,5 месячным нормам. Такое количество осадков в июне является крупнейшим за последние 30 лет.