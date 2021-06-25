Атмосферна пательня відступає: синоптики втішили прогнозом на вихідні

Погода в Україні в найближчі вихідні дасть можливість видихнути після тижневої пекельної спеки. Температура повітря почне падати, але синоптики попередили, що можливі дощі, грози, зливи та град.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Першими полегшення відчують жителі західних областей, а в неділю температура повітря почне опускатися і в інших регіонах країни.

"В Україну на вихідних прийде ослаблення спеки. Вже сьогодні в західних областях температура повітря через фронтальні дощі впала до +23 +27 градусів! У суботу повітряна маса з лагідними градусами охопить Захід України, Житомирську, Вінницьку області, очікується +23 +29 градусів, місцями до +30 градусів. Але решта території - більшість областей півночі, центру, Схід і Південь – завтра ще будуть смажитися на атмосферній сковорідці", - розповіла Діденко.

В Україні можуть бути навіть смерчі

За словами синоптика, в неділю ослаблення спеки прийде і в інші регіони, проте можливі грози, зливи, град і шквали.

"У неділю, 27 червня спека "здується" вже на значній частині території України, хіба що в Луганській області ще попече надвисокими градусами. 26-27 червня Україну із заходу на схід перетинатиме холодний атмосферний фронт. У його зоні - неймовірні термічні контрасти, від + 37 градусів перед ним до +23 градусів за ним. Тому дощі та грози можуть місцями супроводжуватися сильними зливами, градом і шквалами. З такими синоптичними контрастами є навіть ймовірність смерчів. Імовірність!"- попередила синоптик.

У суботу грози пройдуть у західних областях, північних, у більшості центральних і південних областей України. На сході буде сухо. А в неділю ввечері дощі та грози поступово дійдуть і східних областей.

Погода в Києві

"У Києві завтра ще буде жарко, до +33 градусів, але є ймовірність дощу з грозою. Особливо уважно до себе варто бути людям з серцево-судинними проблемами - буде змінюватися тиск, температура, вологість. У неділю в Києві нарешті стане легше дихати, температура повітря впаде до + 27 + 28 градусів. І також місцями пройдуть дощі", - написала Діденко.

Спека піде надовго

Вона додала, що з Понеділка пекельна спека піде з України, але буде досить тепло.

"Температура повітря з понеділка й аж до наступних суботи-неділі коливатиметься в комфортних, як для середини літа межах - максимально прогнозується десь +24 + 30 градусів", - потішила синоптик українців.

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