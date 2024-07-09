ATLAS UNITED 2024 перенесли: причина і нові дати фестивалю
Один з найбільших фестивалів України і Європи ATLAS UNITED 2024 (колишній Atlas Weekend) не відбудеться у Києві з 12 по 14 липня, як було заявлено раніше.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пресслужбу фестивалю.
Що відомо
Так, організатори заходу вирішили змінити дати його проведення внаслідок масованої атаки України 8 липня.
Однак ATLAS UNITED 2024, на сценах якого з'являться понад 70 топових артистів, все одно відбудеться на території ТРЦ Blockbuster Mall. Щоправда, з 19 по 21 липня.
Квитки, придбані на попередні дати, будуть дійсні.
ATLAS UNITED 2024 перенесли на нові дати (Фото: instagram.com/atlasweekend)
Хто виступатиме на ATLAS UNITED 2024
На фестивалі функціонуватиме 6 сцен:
- Main Stage
- West stage
- Shelter stage
- Blockbuster Mall stage
- East stage
- Aurora stage
У лайнапі:
- ексклюзивний виступ вокалістки Within Temptation Шарон ден Адель у супроводі GOSORCHESTRA та хору
- БУМБОКС
- БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
- Артем Пивоваров
- ONUKA
- Жадан і собаки
- DOROFEEVA
- ТНМК
- Курган & Agregat
- Друга Ріка
- DANTES
- LATEXFAUNA
- YAKTAK
- Христина Соловій
- Крихітка
Всього буде виступати близько 70 гуртів, а також резиденти "Підпільного стендапу".
Афіша фестивалю ATLAS UNITED 2024 (Фото: facebook)
Куди підуть гроші за квитки на фестиваль
Мета музичної події залишилась незмінною - грандіозний благодійний збір для військових. Команда фестивалю зусиллями тисяч глядачів, артистів та представників бізнесу планує зібрати 100 мільйонів гривень.
Половину коштів буде спрямовано на закупівлю роботів через платформу UNITED24, решту - на забезпечення дронами бійців ЗСУ у найгарячіших точках, а також тисячі дронів для перевезення провізії та боєприпасів, медичної евакуації.
Крім того, за словами організаторів, треба “конвертуємо злість на донати". Тому 100% коштів від продажу квитків за 9 липня буде спрямовано на придбання наземних і повітряних дронів для ЗСУ. Підтримати збір можна за посиланням.
Також організатори фестивалю разом із благодійним фондом Good Donations продовжують збір на потреби “Охматдиту", долучитися до якого може кожен за посиланням.
Ми писали, що Алла Пугачова висловилася про удар росіян по "Охматдиту".
Також раніше стало відомо, що тенісистка Світоліна не змогла стримати сліз через жорстоку атаку на "Охматдит".