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ATLAS UNITED 2024 перенесли: причина и новые даты фестиваля

Вторник 09 июля 2024 15:42
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ATLAS UNITED 2024 перенесли: причина и новые даты фестиваля ATLAS UNITED 2024 не состоится с 12 по 14 июля (Фото: facebook.com/atlas.festival.ua)
Автор: Любовь Блажко

Один из самых больших фестивалей Украины и Европы ATLAS UNITED 2024 (бывший Atlas Weekend) не состоится в Киеве с 12 по 14 июля, как было заявлено ранее.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Что известно

Так, организаторы мероприятия решили изменить даты его проведения в результате массированной атаки по Украине 8 июля.

Однако ATLAS UNITED 2024, на сценах которого появятся более 70 топовых артистов, все равно пройдет на территории ТРЦ Blockbuster Mall. Правда, с 19 по 21 июля.

Билеты, приобретенные на предыдущие даты, будут действительны.

ATLAS UNITED 2024 перенесли: причина и новые даты фестиваляATLAS UNITED 2024 перенесли на новые даты (Фото: instagram.com/atlasweekend)

Кто будет выступать на ATLAS UNITED 2024

На фестивале будет функционировать 6 сцен:

  • Main Stage
  • West stage
  • Shelter stage
  • Blockbuster Mall stage
  • East stage
  • Aurora stage

В лайнапе:

  • эксклюзивное выступление вокалистки Within Temptation Шарон ден Адель в сопровождении GOSORCHESTRA и хора
  • БУМБОКС
  • БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
  • Артем Пивоваров
  • ONUKA
  • Жадан і Собаки
  • DOROFEEVA
  • ТНМК
  • Курган & Agregat
  • Друга Ріка
  • DANTES
  • LATEXFAUNA
  • YAKTAK
  • Христина Соловий
  • Крихітка

Всего будет выступать около 70 групп, а также резиденты "Підпільного стендапу".

ATLAS UNITED 2024 перенесли: причина и новые даты фестиваляАфиша фестиваля ATLAS UNITED 2024 (Фото: facebook)

Куда пойдут деньги за билеты на фестиваль

Цель музыкального события осталась неизменной - грандиозный благотворительный сбор для военных. Команда фестиваля усилиями тысяч зрителей, артистов и представителей бизнеса планирует собрать 100 миллионов гривен.

Половина средств будет направлена на закупку роботов через платформу UNITED24, остальные - на обеспечение дронами бойцов ВСУ в самых горячих точках, а также тысячи дронов для перевозки провизии и боеприпасов, медицинской эвакуации.

Кроме того, по словам организаторов, нужно "конвертировать злость в донаты". Поэтому 100% средств от продажи билетов за 9 июля будет направлено на приобретение наземных и воздушных дронов для ВСУ. Поддержать сбор можно по ссылке.

Также организаторы фестиваля вместе с благотворительным фондом Good Donations продолжают сбор на нужды "Охматдета", присоединиться к которому может каждый по ссылке.

Мы писали, что Алла Пугачева высказалась об ударе россиян по "Охматдету".

Также ранее стало известно, что теннисистка Свитолина не смогла сдержать слез из-за жестокой атаки на "Охматдет".

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