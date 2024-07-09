ATLAS UNITED 2024 перенесли: причина и новые даты фестиваля
Один из самых больших фестивалей Украины и Европы ATLAS UNITED 2024 (бывший Atlas Weekend) не состоится в Киеве с 12 по 14 июля, как было заявлено ранее.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фестиваля.
Что известно
Так, организаторы мероприятия решили изменить даты его проведения в результате массированной атаки по Украине 8 июля.
Однако ATLAS UNITED 2024, на сценах которого появятся более 70 топовых артистов, все равно пройдет на территории ТРЦ Blockbuster Mall. Правда, с 19 по 21 июля.
Билеты, приобретенные на предыдущие даты, будут действительны.
ATLAS UNITED 2024 перенесли на новые даты (Фото: instagram.com/atlasweekend)
Кто будет выступать на ATLAS UNITED 2024
На фестивале будет функционировать 6 сцен:
- Main Stage
- West stage
- Shelter stage
- Blockbuster Mall stage
- East stage
- Aurora stage
В лайнапе:
- эксклюзивное выступление вокалистки Within Temptation Шарон ден Адель в сопровождении GOSORCHESTRA и хора
- БУМБОКС
- БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
- Артем Пивоваров
- ONUKA
- Жадан і Собаки
- DOROFEEVA
- ТНМК
- Курган & Agregat
- Друга Ріка
- DANTES
- LATEXFAUNA
- YAKTAK
- Христина Соловий
- Крихітка
Всего будет выступать около 70 групп, а также резиденты "Підпільного стендапу".
Афиша фестиваля ATLAS UNITED 2024 (Фото: facebook)
Куда пойдут деньги за билеты на фестиваль
Цель музыкального события осталась неизменной - грандиозный благотворительный сбор для военных. Команда фестиваля усилиями тысяч зрителей, артистов и представителей бизнеса планирует собрать 100 миллионов гривен.
Половина средств будет направлена на закупку роботов через платформу UNITED24, остальные - на обеспечение дронами бойцов ВСУ в самых горячих точках, а также тысячи дронов для перевозки провизии и боеприпасов, медицинской эвакуации.
Кроме того, по словам организаторов, нужно "конвертировать злость в донаты". Поэтому 100% средств от продажи билетов за 9 июля будет направлено на приобретение наземных и воздушных дронов для ВСУ. Поддержать сбор можно по ссылке.
Также организаторы фестиваля вместе с благотворительным фондом Good Donations продолжают сбор на нужды "Охматдета", присоединиться к которому может каждый по ссылке.
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