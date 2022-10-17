"Атакують дрони-камікадзе": українців закликали терміново допомогти військовим

Російські війська у понеділок вранці, 17 жовтня, атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. Тому військові терміново потребують "антидронові рушниці".
Про це пише відома волонтерка Наталія Юсупова у своєму Facebook.
Зараз ворог активно атакує міста України дронами. Звичайним стрілецьким озброєнням їх дуже важко збити, а витрачати рідкісні та дорогі засоби ППО занадто марнотратно.
Тому найкращим рішенням у такому випадку є "антидронова рушниця".
За словами волонтера, ціна такої рушниці сягає близько 15 тисяч доларів, а це приблизно 554 тисячі гривень.
Вчора Юсупова відкрила збір на "антидронову рушницю" і вдалось зібрати 64 тисячі гривень.
"Сьогодні столицю атакують дрони-камікадзе, є вибухи і жахливі пошкодження. Прошу допомогти, 10-50 грн, хто як може", - написала вона.
Раніше ми повідомляли, що українці дурять росіян і забирають їхні гроші на потреби ЗСУ.
Також нещодавно Юсупова збирала гроші для військових, які знаходяться у шпиталях.