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"Атакують дрони-камікадзе": українців закликали терміново допомогти військовим

Волонтер відкрила збір на "антидронну рушницю" (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська у понеділок вранці, 17 жовтня, атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. Тому військові терміново потребують "антидронові рушниці".

Про це пише відома волонтерка Наталія Юсупова у своєму Facebook.

Зараз ворог активно атакує міста України дронами. Звичайним стрілецьким озброєнням їх дуже важко збити, а витрачати рідкісні та дорогі засоби ППО занадто марнотратно.

Тому найкращим рішенням у такому випадку є "антидронова рушниця".

За словами волонтера, ціна такої рушниці сягає близько 15 тисяч доларів, а це приблизно 554 тисячі гривень.

Вчора Юсупова відкрила збір на "антидронову рушницю" і вдалось зібрати 64 тисячі гривень.

"Сьогодні столицю атакують дрони-камікадзе, є вибухи і жахливі пошкодження. Прошу допомогти, 10-50 грн, хто як може", - написала вона.

Реквізити для допомоги:

  • PayPal: pp@nataliiayusupova.name.
  • 5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталія
  • 4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова
  • 5375411504293973 Монобанк

Волонтер відкрила збір на "антидронову рушницю" для ЗСУ (facebook.com/nataliiayusupova)

Раніше ми повідомляли, що українці дурять росіян і забирають їхні гроші на потреби ЗСУ.

Також нещодавно Юсупова збирала гроші для військових, які знаходяться у шпиталях.

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допомога арміїдрониЗбройні сили України