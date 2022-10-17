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"Атакуют дроны-камикадзе": украинцев призвали срочно помочь военным

Волонтер открыла сбор на "антидронное ружье" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска в понедельник утром, 17 октября, атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. Поэтому военные срочно нуждаются в "антидроновых ружьях".

Об этом пишет известная волонтер Наталья Юсупова в своем Facebook.

Сейчас враг активно атакует города Украины дронами. Обычным стрелковым вооружением их очень трудно сбить, а тратить редкие и дорогостоящие средства ПВО слишком расточительно.

Поэтому лучшим решением в таком случае является "антидроновое ружье".

По словам волонтера, цена такого ружья составляет около 15 тысяч долларов, а это примерно 554 тысячи гривен.

Вчера Юсупова открыла сбор на "антидроновое ружье" и удалось собрать 64 тысячи гривен.

"Сегодня столицу атакуют дроны-камикадзе, есть взрывы и ужасающие повреждения. Прошу помочь, 10-50 грн, кто как может", - написала она.

Реквизиты для помощи:

  • PayPal: pp@nataliiayusupova.name.
  • 5168752017223390 ПриватБанк, Наталия Юсупова
  • 4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова
  • 5375411504293973 Монобанк

Волонтер открыла сбор на "антидроновое ружье" для ВСУ (facebook.com/nataliiayusupova)

Ранее мы сообщали, что украинцы обманывают россиян и забирают их деньги на нужды ВСУ.

Также недавно Юсупова собирала деньги для военных, находящихся в госпиталях.

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