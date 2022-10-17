"Атакуют дроны-камикадзе": украинцев призвали срочно помочь военным

Российские войска в понедельник утром, 17 октября, атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. Поэтому военные срочно нуждаются в "антидроновых ружьях".
Об этом пишет известная волонтер Наталья Юсупова в своем Facebook.
Сейчас враг активно атакует города Украины дронами. Обычным стрелковым вооружением их очень трудно сбить, а тратить редкие и дорогостоящие средства ПВО слишком расточительно.
Поэтому лучшим решением в таком случае является "антидроновое ружье".
По словам волонтера, цена такого ружья составляет около 15 тысяч долларов, а это примерно 554 тысячи гривен.
Вчера Юсупова открыла сбор на "антидроновое ружье" и удалось собрать 64 тысячи гривен.
"Сегодня столицу атакуют дроны-камикадзе, есть взрывы и ужасающие повреждения. Прошу помочь, 10-50 грн, кто как может", - написала она.
Ранее мы сообщали, что украинцы обманывают россиян и забирают их деньги на нужды ВСУ.
Также недавно Юсупова собирала деньги для военных, находящихся в госпиталях.