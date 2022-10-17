"Атакуют дроны-камикадзе": украинцев призвали срочно помочь военным

Сейчас враг активно атакует города Украины дронами. Обычным стрелковым вооружением их очень трудно сбить, а тратить редкие и дорогостоящие средства ПВО слишком расточительно.

Поэтому лучшим решением в таком случае является "антидроновое ружье".

По словам волонтера, цена такого ружья составляет около 15 тысяч долларов, а это примерно 554 тысячи гривен.

Вчера Юсупова открыла сбор на "антидроновое ружье" и удалось собрать 64 тысячи гривен.

"Сегодня столицу атакуют дроны-камикадзе, есть взрывы и ужасающие повреждения. Прошу помочь, 10-50 грн, кто как может", - написала она.

Реквизиты для помощи:

PayPal: pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 ПриватБанк, Наталия Юсупова

4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова

5375411504293973 Монобанк

Волонтер открыла сбор на "антидроновое ружье" для ВСУ (facebook.com/nataliiayusupova)