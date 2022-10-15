Українським військовим потрібна термінова допомога: оголошено збір коштів

В Україні громадян закликають допомогти військовим, які отримали поранення та зараз знаходяться у військових шпиталях.

За її словами, зараз дуже багато військових, який на полі бою отримали контузію та інші поранення. Тому їм не вистачає теплого одягу, адже в палатах холодно.

Волонтер відкрила збір на флісові кофти, штани, кросівки, адже військові також дуже часто сплять в одежі.

"Потрібні куртки для тих хто виходить чи виїжджає на візках на вулицю. На цьому тижні я відправила посилки з кросівками, теплими штанами та обезболюючими ліками, але цього дуже замало!! На жаль, багатьом не вистачило. Волонтер мені написала, що тепер поранені не зможуть виходити на вулицю, бо в тапках холодно", - йдеться у повідомленні.

Українські військові потребують термінової допомоги та теплого одягу, адже зовсім скоро зима.

Реквізити для допомоги:

PayPal: pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталія

4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова

5375411504293973 Монобанк.

Волонтери придбали для українських військових теплий одяг (facebook.com/nataliiayusupova)