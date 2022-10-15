Українським військовим потрібна термінова допомога: оголошено збір коштів
В Україні громадян закликають допомогти військовим, які отримали поранення та зараз знаходяться у військових шпиталях.
Про це пише відома волонтерка Наталія Юсупова у своєму Facebook.
За її словами, зараз дуже багато військових, який на полі бою отримали контузію та інші поранення. Тому їм не вистачає теплого одягу, адже в палатах холодно.
Волонтер відкрила збір на флісові кофти, штани, кросівки, адже військові також дуже часто сплять в одежі.
"Потрібні куртки для тих хто виходить чи виїжджає на візках на вулицю. На цьому тижні я відправила посилки з кросівками, теплими штанами та обезболюючими ліками, але цього дуже замало!! На жаль, багатьом не вистачило. Волонтер мені написала, що тепер поранені не зможуть виходити на вулицю, бо в тапках холодно", - йдеться у повідомленні.
Українські військові потребують термінової допомоги та теплого одягу, адже зовсім скоро зима.
Реквізити для допомоги:
- PayPal: pp@nataliiayusupova.name.
- 5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталія
- 4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова
- 5375411504293973 Монобанк.
Волонтери придбали для українських військових теплий одяг (facebook.com/nataliiayusupova)
Раніше волонтер показував, як у Європі зустрічають поранених українських воїнів.
Також ми писали, що українці можуть допомогти сім'ям, чиє житло знищено війною, отримати модульний будиночок.