Астропрогноз на 2 серпня. Який колір вбереже від проблем та що треба сьогодні зробити

Що заборонено робити 2 серпня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних втручань і відвідування перукарні, зміни місця роботи та проживання, оформлення шлюбу", - радить Соловйова.

"Через тіньовий період ретро Меркурія не плануйте на цей день важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення важливих платежів, з’ясування стосунків з сусідами", - додала вона.

Окрім цього, врахуйте наступні поради від астролога:

не перенапружуйте зір

не витрачайте енергію на дрібні побутові проблеми та конфлікти з оточуючими

відмовтесь від поганого настрою та негативних думок.

Цього дня можуть бути вдалими стоматологічні втручання. Окрім цього, присвятить час відновленню миру, рівноваги, справедливості, допомоги, винагороди.

2 серпня можна знайти власний шлях у житті та оцінити свої зусилля у досягненні мети. Подумайте про вихід з конфліктів, можете почати ремонт. Корисними будуть процедури для очей, голодування, прибирання вдома.

Астропідказки на п'ятницю (ілюстрація: freepik.com)

Які сюрпризи готує Венера

"2 серпня - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям", - розповіла Соловйова.

"Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета: великі фінансові платежі, оформлення шлюбу, нові знайомства, реєстрація бізнесу, коштовні придбання, кредити, оновлення власного іміджу та дизайну квартири, нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури, зловживання незнайомою їжею", - пояснила вона.

Уся річ у тому, що Венера буде перебувати у складному аспекті з Ураном, планетою несподіванок, революційних змін, екстремізму та стихійних лих.

Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами (особливо - трояндами), відвідайте сад або оранжерею аби збалансувати свій стан природною красою.

"Утримайтесь від романтики, натомість приділіть час відвідуванню концерту класичної музики, художнього музею, театральної вистави, будь-якій творчості", - порадила астролог.

Гороскоп на 2 серпня (ілюстрація: freepik.com)

До чого готуватися у п'ятницю - врахуйте нюанси Марса

"2 серпня Марс, планета активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати, буде у королівському градусі Близнюків. Планети та світила, що потрапляють до цієї зони потужної позитивної енергії королівських градусів, здатні істотно впливати на людей", - зазначила Соловйова.

"Цей вплив дозволяє повною мірою реалізувати надані можливості.Королівські градуси створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям.Це градуси оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті", - додала вона.

Королівський градус обіцяє здобуття багатства без витрачання особливих зусиль. Він допомагає в опановуванні як матеріальними, так і духовними цінностями.

Також він сприяє досягненню успіху в будь-яких справах, управляє контактами, комунікабельністю, проникливістю, далекоглядністю, розумовою активністю, інтелектуальними процесами, ментальною жвавістю.