ua en ru
Вт, 30 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чотири знаки Зодіаку отримають усе, що хочуть. Карти Таро назвали щасливчиків тижня

Вівторок 30 липня 2024 06:24
UA EN RU
Чотири знаки Зодіаку отримають усе, що хочуть. Карти Таро назвали щасливчиків тижня Яким знакам Зодіаку посміхнеться успіх (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

До кінця цього тижня представники чотирьох знаків Зодіаку отримають те, чого так давно хотіли. Карти Таро обіцяють їм велику удачу.

Кому пощастить цього тижня, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Metro .

Козоріг

Цей тиждень буде дуже радісним. Ви можете зробити все, що давно хотіли. Карти Таро обіцяють вам великий успіх, який допоможе красиво попрощатися з кінцем липня і фантастично увірватися в серпень.

Діва

Загадайте бажання, найближчі дні будуть по-справжньому щасливими. До кінця тижня ви зможете не тільки вирішити всі свої проблеми, а ще й просто насолодитися гармонією в усіх сферах свого життя.

Скорпіон

Всесвіт вирішив дуже щедро вас нагородити. Може статися щось настільки неймовірне, у що вам буде важко повірити. Швидше за все, поряд з вами з'явиться нова людина, не бійтеся знайомств і довіртеся змінам.

Лев

Цей тиждень подарує вам чимало дива. Карти Таро обіцяють вам багатство та щастя. Ви зможете досягти всього, про що давно мріяли. Однак якщо ви щось приховуєте або порушували правила, удача від вас відвернеться.

До речі, нещодавно з'явився Таро-гороскоп на 30 липня.

Крім цього, раніше ми вже розповідали, що серпень здійснить усі мрії трьох знаків Зодіаку.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогія Гороскоп Гороскоп Таро Астрологія
NEWS
Росіяни досягли успіхів у районі Авдіївки, захопили завод у Вовчанську: карти ISW
Росіяни досягли успіхів у районі Авдіївки, захопили завод у Вовчанську: карти ISW