Таро-гороскоп на тиждень: Раки почують гарні новини, а Стрільці залишаться з порожнім гаманцем

Новий тиждень, з 29 липня по 4 серпня, подарує радість Ракам та Терезам, а Левам та Стрільцям варто бути обережнішими.

Що обіцяє повний Таро-гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Hindustan Times .

Овен

Карти Таро обіцяють вам тиждень великих і маленьких сюрпризів. Вам пощастить на роботі, а також ви зможете насолодитися гармонією у стосунках з коханою людиною. Якщо ви ще не зустріли свою другу половинку, то постарайтеся проводити більше часу з друзями.

Телець

Намагайтеся зберігати позитивний настрій. Ви зможете вирішити будь-які складні завдання, які підготував для вас цей тиждень. Важливо лише заручитися підтримкою близьких, обов'язково не шкодуйте для них добрі слова.

Близнюки

Ці дні будуть насиченими та продуктивними. Якщо ви серйозно поставитеся до своїх обов'язків та обіцянок, які ви давали людям, все буде добре. До кінця тижня ви зможете розслабитися та насолодитися результатами своїх старань.

Рак

Карти Таро обіцяють вам велике диво. Ви почуєте чудові новини, а також зможете закрутити роман, який подарує вам чимало радощів. Крім цього, ви зможете забути про проблеми з грошима, з'явиться нове джерело доходу.

Лев

Початок тижня може бути дуже напруженим. Обережніше з авантюрами та ризиками, вони навряд чи допоможуть вам досягти бажаного. Ближче до вихідних буря вщухне, ви отримаєте шанс вирушити в подорож або просто весело провести час.

Діва

Карти Таро обіцяють вам рідкісний шанс. На цьому тижні ви зможете кардинально все змінити. Для цього варто докласти небагато зусиль, слухайте поради та зауваження, не ігноруйте конструктивної критики та навчитеся визнавати неправоту.

Терези

Доля готує вам щось особливе. Ці сім днів будуть цікавими, вам точно не вдасться сидіти без діла. Однак усі події будуть добрими, невдачі та проблеми обійдуть вас стороною, не хвилюйтеся.

Скорпіон

Намагайтеся тримати себе в руках. Невеликі труднощі можуть сильно засмутити вас, через що ви втратите бажання рухатися далі. Однак не варто впадати у відчай, ця гра ще не закінчилася, ви точно не програли.

Стрілець

Карти Таро радять вам берегти свої гроші. Заощаджуйте та відмовтеся від необдуманих покупок. Річ у тому, що найближчими днями вас хтось спробує обвести навколо пальця. Не давайте ворогам приводів радості.

Козоріг

У ваших руках може раптово виявитися дуже багато влади. І є велика ймовірність того, що успіх почне дурманити вам голову. Утримайтеся від необдуманих рішень та голослівних висловлювань. Не варто порушувати правила.

Водолій

Не бійтеся ризикувати. Цей тиждень стане вашою зоряною годиною, якщо у вас вдасться зважитися на зміни. Якщо вам запропонують нову роботу чи іншу посаду - не поспішайте відмовлятися. Вам слід перевірити свої сили.

Риби

Настав час переглянути свою стратегію. Вам варто зробити серйозний крок, якщо ви мрієте про успіх. Довіряйте інстинктам та своїй інтуїції. Ви зможете вирішити всі питання та навіть виділити час на відпочинок.