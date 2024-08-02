Астропрогноз на 2 августа. Какой цвет убережет от проблем и что нужно сегодня сделать

Что запрещено делать 2 августа

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических вмешательств и посещения парикмахерской, смены места работы и проживания, оформление брака", - советует Соловьева.

"Из-за теневого периода ретро Меркурия не планируйте на этот день важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, экзамены, проведение важных платежей, выяснение отношений с соседями", - добавила она.

Кроме этого, учтите следующие советы от астролога:

не перенапрягайте зрение

не тратьте энергию на мелкие бытовые проблемы и конфликты с окружающими

откажитесь от плохого настроения и негативных мыслей.

В этот день могут быть удачными стоматологические вмешательства. Кроме того, посвятите время восстановлению мира, равновесия, справедливости, помощи, вознаграждения.

2 августа можно найти собственный путь в жизни и оценить свои усилия по достижению цели. Подумайте о выходе из конфликтов, можете начать ремонт. Полезными будут процедуры для глаз, голодание, уборка дома.

Астроподсказки на пятницу (иллюстрация: freepik.com)

Какие сюрпризы готовит Венера

"2 августа - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем", - рассказала Соловьева.

"Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета: большие финансовые платежи, оформление брака, новые знакомства, регистрация бизнеса, ценные приобретения, кредиты, обновление собственного имиджа и дизайна квартиры, новые косметологические, пластические и хирургические процедуры, злоупотребление незнакомой пищей", - объяснила она.

Все дело в том, что Венера будет находиться в сложном аспекте с Ураном, планетой неожиданностей, революционных перемен, экстремизма и стихийных бедствий.

Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Окружите себя живыми цветами (особенно розами), посетите сад или оранжерею, чтобы сбалансировать свое состояние естественной красотой.

"Воздержитесь от романтики, вместо этого уделите время посещению концерта классической музыки, художественного музея, театрального представления, любому творчеству", - посоветовала астролог.

Гороскоп на 2 августа (иллюстрация: freepik.com)

К чему готовиться в пятницу - учтите нюансы Марса

"2 августа Марс, планета активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать будет в королевском градусе Близнецов. Планеты и светила, попадающие в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны существенно влиять на людей", - отметила Соловьева.

"Это влияние позволяет в полной мере реализовать предоставленные возможности. Королевские градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью. Это градусы оптимизма, радости, ожидания и обретения чуда в жизни", - добавила она.

Королевский градус обещает обретение богатства без особых усилий. Он помогает в овладении как материальными, так и духовными ценностями.

Также он способствует достижению успеха в любых делах, управляет контактами, коммуникабельностью, проницательностью, дальновидностью, умственной активностью, интеллектуальными процессами, ментальной живостью.