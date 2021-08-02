Астрономы впервые сделали фото ближайшей к нам планеты вне Солнечной системы

Сложность в изучении экзопланет заключается в том, что они очень далекие и тусклые, ведь свет звезды-хозяина не дает ее рассмотреть как следует.

Открытая экзопланета называется COCONUTS-2b, и она вращается вокруг звезды под названием COCONUTS-2.

"COCONUTS-2b - ближайшая к Земле экзопланета, полученная прямым изображением на сегодняшний день - на расстоянии всего 35 световых лет - это редкость среди открытий экзопланет", - рассказывают ученые.

Фото: sciencealert.com

Планета являет собой массивный газовый гигант, который вращается вокруг своей звезды на большом расстоянии.

Интересно, что система, в которой расположена попавшая на снимок планета, представляет собой совершенно иную планетную систему, чем наша собственная Солнечная система.

Обнаруженной экзопланете всего лишь 800 миллионов лет (Земле - 4,54 миллиарда лет).