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Астрономы впервые сделали фото ближайшей к нам планеты вне Солнечной системы

Автор: Светлана Мащенко

Астрономам впервые удалось сделать фото самой близкой к нам планеты. Такие объекты называют экзопланетами (внесолнечными планетами), то есть такими, которые находятся вне Солнечной системы.

Об этом сообщает sciencealert.

Сложность в изучении экзопланет заключается в том, что они очень далекие и тусклые, ведь свет звезды-хозяина не дает ее рассмотреть как следует.

Открытая экзопланета называется COCONUTS-2b, и она вращается вокруг звезды под названием COCONUTS-2.

"COCONUTS-2b - ближайшая к Земле экзопланета, полученная прямым изображением на сегодняшний день - на расстоянии всего 35 световых лет - это редкость среди открытий экзопланет", - рассказывают ученые.

Фото: sciencealert.com

Планета являет собой массивный газовый гигант, который вращается вокруг своей звезды на большом расстоянии.

Интересно, что система, в которой расположена попавшая на снимок планета, представляет собой совершенно иную планетную систему, чем наша собственная Солнечная система.

Обнаруженной экзопланете всего лишь 800 миллионов лет (Земле - 4,54 миллиарда лет).

Ранее мы писали, что ученые обнаружили путешествующую планету. Этому открытию удивились даже астрономы.

Также ученым удалось найти неподалеку от Солнечной системы планетарную систему с экзопланетами, пригодными для жизни.

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