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Астрономи вперше зробили фото найближчої до нас планети поза Сонячною системою

Автор: Світлана Мащенко

Астрономам вперше вдалося зробити фото найближчої до нас планети. Такі об'єкти називають екзопланетами (позасонячними планетами), тобто такими, які знаходяться поза Сонячною системою.

Про це повідомляє sciencealert.

Складність у вивченні екзопланет полягає в тому, що вони дуже далекі і тьмяні, адже світло зірки-господаря не дає її розглянути як слід.

Відкрита екзопланета називається COCONUTS-2b, і вона обертається навколо зірки під назвою COCONUTS-2.

"COCONUTS-2B - найближча до землі екзопланета, отримана прямим зображенням на сьогодні - на відстані всього 35 світлових років - це рідкість серед відкриттів екзопланет", - розповідають вчені.

Фото: sciencealert.com

Планета являє собою масивний газовий гігант, який обертається навколо своєї зірки на великій відстані.

Цікаво, що система, в якій розташована планета, являє собою зовсім іншу планетну систему, ніж наша власна Сонячна система.

Виявленій екзопланеті всього лише 800 мільйонів років (Землі - 4,54 мільярда років).

Раніше ми писали, що вчені виявили подорожуючу планету. Цьому відкриттю здивувалися навіть астрономи.

Також вченим вдалося знайти неподалік від Сонячної системи планетарну систему з екзопланетами, придатними для життя.

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