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Астрономи показали, як виглядає новий супутник Землі: яскраве фото міні-Місяця

STYLERНовини науки    29.02.2020 - 08:48
Астрономи показали, як виглядає новий супутник Землі: яскраве фото міні-Місяця
У Землі з'явився міні-Місяць (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Новий супутник нашої планети може виявитися не астероїдом

Таємничий астероїд, який назвали міні-Місяцем та внесли в каталог під позначенням 2020 CD3, астрономи обсерваторії Gemini на Гавайських островах Маунакеа змогли сфотографувати за допомогою 8-метрового телескопа Gemini Northс.

Новий супутник Землі - маленький об'єкт на орбіті нашої планети - має діаметр всього кілька метрів, приблизно як автомобіль.

За словами провідного астронома спостережень Григорія Федорця, міні-Місяць може бути рідкісним природним кам'янистим об'єктом, або ж просто космічним сміттям. Про це йдеться в повідомленні на сайті Національного наукового фонду США.

"У будь-якому випадку, це дуже привабливий об'єкт, і потрібно більше даних, щоб визначити, що це таке", - додав науковець

Зазначається, що якщо цей "гість" має природне походження (астероїд), то це - лише другий відомий скелястий супутник Землі, коли-небудь виявлений в космосі, відмінний від Місяця.

Так, раніше колоназемний астероїд 2006 RH120 з 2006 по 2007 роки здійснив лише кілька обертів навколо Землі, після чого був викинутий назад у Сонячну систему.

Нинішній же був виявлений вночі 15 лютого 2020 року вченими Каспером Вежчосом і Тедді Пруйном, які працюють в Місячній і планетарній лабораторії Університету Арізони в Тусоні (США).

На кольоровому знімку, отриманому 24 лютого, видно лише крихітну крапку світла на тлі зірок.

Астрономи показали, як виглядає новий супутник Землі: яскраве фото міні-Місяця

Вчені показали фото міні-Місяця в кольорі (Фото: nationalastro.org)

"Зірки тягнуться, тому що цей об'єкт рухається відносно фонових зірок, і 8-метровий телескоп Gemini North стежив за цим об'єктом", - сказав Федорець, додавши, що складно стежити за такими рухомими об'єктами за допомогою великого телескопа, такого як Gemini.

Голова наукового відділу міжнародної обсерваторії Близнюків Джон Блейкслі додав, що отримання зображень було проблемою для команди науковців, адже об'єкт швидко стає слабшим по мірі видалення від Землі. Очікується, що він повністю покине орбіту нашої планети в квітні.

Раніше ми писали, що 28 лютого у небі над Хорватією з яскравим спалахом вибухнув метеорит. Очевидці розмістили відео з рідкісним астрономічним явищем в мережі.

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