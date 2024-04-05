Астрономи планують створити штучне сонячне затемнення: названі причини

Проект під назвою Proba-3 був створений для вивчення однієї з найбільш недоступних областей Сонця - його гарячої корони.

Європейське космічне агентство (ESA) планує запустити два окремі космічні апарати, розмістивши їх на відстані 150 метрів один від одного, щоб один із них закривав Сонце, залишаючи видимою тільки його корону, подібно до міні-місяця.

Інший апарат буде використовувати удосконалений коронограф для спостереження за короною Сонця поза затемненням.

Затемнення Proba-3 ESA)

Одним із найскладніших завдань у рамках цього проекту буде точне вибудовування супутників із точністю до міліметра.

Передбачається, що місія Proba-3 дозволить детальніше вивчити процеси на Сонці та їх вплив на земну погоду. Також планується виміряти рівень загальної енергії, що випромінюється Сонцем.

Апарати будуть розташовані на відстані 150 метрів один від одного ESA)

В даний час два апарати проходять остаточну інтеграцію, а після цього вони будуть відправлені в космос восени за допомогою пускової установки PSLV-XL в Індії.

Під час місії вчені не зможуть спостерігати сонячний лімб так близько, як під час природного затемнення, проте вони зможуть отримати дані протягом кількох годин, а не лише 5-10 хвилин.