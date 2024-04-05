Астрономы планируют создать искусственное солнечное затмение: названы причины

Проект под названием Proba-3 был создан с целью изучения одной из наиболее недоступных областей Солнца - его горячей короны.

Европейское космическое агентство (ESA) планирует запустить два отдельных космических аппарата, разместив их на расстоянии 150 метров друг от друга, чтобы один из них закрывал Солнце, оставляя видимой только его корону, подобно мини-Луне.

Другой аппарат будет использовать усовершенствованный коронограф для наблюдения за короной Солнца вне затмений.

Затмение Proba-3 ESA)

Одной из наиболее сложных задач в рамках этого проекта будет точное выстраивание спутников с точностью до миллиметра.

Предполагается, что миссия Proba-3 позволит более детально изучить процессы на Солнце и их воздействие на земную погоду. Также планируется измерить уровень общей энергии, излучаемой Солнцем.

Аппараты будут расположены на расстоянии 150 метров друг от друга ESA)

В настоящее время два аппарата проходят окончательную интеграцию, а после этого они будут отправлены в космос осенью с помощью пусковой установки PSLV-XL в Индии.

Во время миссии ученые не смогут наблюдать солнечный лимб так близко, как во время естественного затмения, однако они смогут получить данные в течение нескольких часов, а не всего 5-10 минут.