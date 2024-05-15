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Астронавти NASA провели симуляцію першого дня польоту на Місяць (фото)

Середа 15 травня 2024 20:44
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Астронавти NASA провели симуляцію першого дня польоту на Місяць (фото) Як відбуватиметься політ на Місяць (фото: NASA)
Автор: Василина Копитко

Екіпаж "Artemis 2" відпрацював перший день польоту на Місяць, який відбудеться у 2025 році. П'ятеро астронавтів провели день у макеті корабля Orion в космічному центрі NASA, щоб перевірити, чи усі технічні нюанси враховані.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Space.

Як відбуватиметься політ на Місяць

Повідомляється, що команда відтворила усі дії, які має виконати в перший день польоту на Місяць. При цьому, сам запуск не симулювали. Але коли астронавти "вийшли" на орбіту, то змоделювали, як дістають речі, переконались, що система водопостачання працює, перевірили туалет тощо.

У NASA пояснюють, що симуляції всередині космічного корабля доволі складні, оскільки він дуже маленький, і астронавтам там тісно. Таке випробовування призвело до того, на борту Orion проведуть невеликі зміни - кабельну коробку перемісять в інше місце на космічному кораблі.

Інтегроване навчання має важливе значення, щоб допомогти екіпажу отримати контекст про фізичні виміри, в яких вони можуть працювати. Це важливо, щоб дозволити їм використовувати кожен сантиметр космічного корабля Orion протягом їхньої місії.

Хоча екіпаж виконуватиме деякі завдання разом, час від часу вони працюватимуть й окремо. Тож потрібно було також перевірити, як це відбуватиметься.

Астронавти NASA провели симуляцію першого дня польоту на Місяць (фото)Астронавти NASA провели симуляцію першого дня польоту на Місяць (фото)Астронавти NASA провели симуляцію першого дня польоту на Місяць (фото)Екіпаж під час симуляції польоту (фото: NASA)

Що відомо про політ на Місяць

У січні старт "Artemis 2" перенесли на рік до вересня 2025-го, щоб за цей час вирішити кілька технічних проблем, пов'язаних з безпекою. Зокрема і для вивчення проблеми із тепловим екраном, з якими "Orion" зіткнувся під час випробувального польоту "Artemis 2" навколо Місяця без екіпажу наприкінці 2022 року.

Цього місяця Офіс генерального інспектора NASA опублікував звіт, в якому говориться, що ці проблеми створюють значний ризик для екіпажу. У звіті йдеться, що NASA виявило, що понад 100 ділянок на тепловому екрані "Orion" ерозували не так, як очікувалося, коли він знову входив в атмосферу Землі. Втім, за прогнозами експертів, політ на Місяць таки відбудеться вже наступного року.

Нагадаємо, що екіпаж складається із чотирьох астронавтів, ще одного тренують у разі потреби заміни когось з основного складу.

Астронавти NASA провели симуляцію першого дня польоту на Місяць (фото)На Місяць полетять: командир NASA Рейд Вайзман, пілот NASA Віктор Гловер, фахівець місії NASA Крістіна Кох і Canadian Space Спеціаліст місії агентства Джеремі Гансен

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