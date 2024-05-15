Астронавти NASA провели симуляцію першого дня польоту на Місяць (фото)

Екіпаж "Artemis 2" відпрацював перший день польоту на Місяць, який відбудеться у 2025 році. П'ятеро астронавтів провели день у макеті корабля Orion в космічному центрі NASA, щоб перевірити, чи усі технічні нюанси враховані.

Як відбуватиметься політ на Місяць

Повідомляється, що команда відтворила усі дії, які має виконати в перший день польоту на Місяць. При цьому, сам запуск не симулювали. Але коли астронавти "вийшли" на орбіту, то змоделювали, як дістають речі, переконались, що система водопостачання працює, перевірили туалет тощо.

У NASA пояснюють, що симуляції всередині космічного корабля доволі складні, оскільки він дуже маленький, і астронавтам там тісно. Таке випробовування призвело до того, на борту Orion проведуть невеликі зміни - кабельну коробку перемісять в інше місце на космічному кораблі.

Інтегроване навчання має важливе значення, щоб допомогти екіпажу отримати контекст про фізичні виміри, в яких вони можуть працювати. Це важливо, щоб дозволити їм використовувати кожен сантиметр космічного корабля Orion протягом їхньої місії.

Хоча екіпаж виконуватиме деякі завдання разом, час від часу вони працюватимуть й окремо. Тож потрібно було також перевірити, як це відбуватиметься.

Екіпаж під час симуляції польоту (фото: NASA)

Що відомо про політ на Місяць

У січні старт "Artemis 2" перенесли на рік до вересня 2025-го, щоб за цей час вирішити кілька технічних проблем, пов'язаних з безпекою. Зокрема і для вивчення проблеми із тепловим екраном, з якими "Orion" зіткнувся під час випробувального польоту "Artemis 2" навколо Місяця без екіпажу наприкінці 2022 року.

Цього місяця Офіс генерального інспектора NASA опублікував звіт, в якому говориться, що ці проблеми створюють значний ризик для екіпажу. У звіті йдеться, що NASA виявило, що понад 100 ділянок на тепловому екрані "Orion" ерозували не так, як очікувалося, коли він знову входив в атмосферу Землі. Втім, за прогнозами експертів, політ на Місяць таки відбудеться вже наступного року.

Нагадаємо, що екіпаж складається із чотирьох астронавтів, ще одного тренують у разі потреби заміни когось з основного складу.

На Місяць полетять: командир NASA Рейд Вайзман, пілот NASA Віктор Гловер, фахівець місії NASA Крістіна Кох і Canadian Space Спеціаліст місії агентства Джеремі Гансен