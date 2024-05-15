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Астронавты NASA провели симуляцию первого дня полета на Луну (фото)

Среда 15 мая 2024 20:44
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Астронавты NASA провели симуляцию первого дня полета на Луну (фото) Как будет пройдит полет на Луну (фото: NASA)
Автор: Василина Копытко

Экипаж "Artemis 2" отработал первый день полета на Луну, который состоится в 2025 году. Пятеро астронавтов провели день в макете корабля Orion в космическом центре NASA, чтобы проверить, учтены ли все технические нюансы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Space.

Как будет проходить полет на Луну

Сообщается, что команда воспроизвела все действия, которые предстоит выполнить в первый день полета на Луну. При этом сам запуск не симулировали. Но когда астронавты вышли на орбиту, то смоделировали, как достают вещи, убедились, что система водоснабжения работает, проверили туалет и т. д.

В NASA объясняют, что симуляция внутри космического корабля довольно сложные, поскольку он очень маленький, и астронавтам там тесно. Такое испытание привело к тому, что на борту Orion проведут небольшие изменения - кабельную коробку переместят в другое место на космическом корабле.

Интегрированная учеба имеет важное значение, чтобы помочь экипажу получить контекст о физических измерениях, в которых они могут работать. Это важно, чтобы разрешить им использовать каждый сантиметр космического корабля Orion в течение их миссии.

Хотя экипаж будет выполнять некоторые задачи вместе, время от времени они будут работать и отдельно. Следовательно, нужно было также проверить, как это будет происходить.

Астронавты NASA провели симуляцию первого дня полета на Луну (фото)Астронавты NASA провели симуляцию первого дня полета на Луну (фото)Астронавты NASA провели симуляцию первого дня полета на Луну (фото)Экипаж во время симуляции полета (фото: NASA)

Что известно о полете на Луну

В январе старт "Artemis 2" был перенесен на год до сентября 2025-го, чтобы за это время решить несколько технических проблем, связанных с безопасностью. В частности, и для изучения проблемы с тепловым экраном, с которыми "Orion" столкнулся во время испытательного полета "Artemis 2" вокруг Луны без экипажа в конце 2022 года.

В текущем месяце Офис генерального инспектора NASA опубликовал отчет, в котором говорится, что эти проблемы создают значительный риск для экипажа. В отчете отмечают, что NASA обнаружило, что более 100 участков на тепловом экране "Orion" эрозировались не так, как ожидалось, когда он снова входил в атмосферу Земли. Однако, по прогнозам экспертов, полет на Луну состоится уже в следующем году.

Напомним, что экипаж состоит из четырех астронавтов, еще одного тренируют в случае необходимости замени кого-то из основного состава.

Астронавты NASA провели симуляцию первого дня полета на Луну (фото)На Луну полетят: командир NASA Рейд Вайзман, пилот NASA Виктор Гловер, специалист миссии NASA Кристина Кох и Canadian Space Специалист миссии агентства Джереми Гансен

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