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5 найбільших космічних відкритів, які зробить людство у найближчі 50 років

Вівторок 14 травня 2024 21:25
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5 найбільших космічних відкритів, які зробить людство у найближчі 50 років Які набйльші космічні відкриття стануться у найближчі 50 років (фото: facebook.com/robert.zubrin.1)
Автор: Василина Копитко

Зараз у світі проходять справжні космічні перегони - вже цього року Space Х планує перший приватний вихід астронавтів у відкритий космос, наступного року NASA знову відправить людину на Місяць і, за прогнозами експертів, у найближче десятиліття відбудеться перша висадка на Марс.

Про те, які найбільші космічні відкриття чекають людство у найближчі пів століття, в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповів американський аерокосмічний інженер, письменник і засновник "Марсіанського товариства" Роберт Зубрін.

Які найбільші космічні відкриття чекають людство протягом 50 років

"Буде перша висадка людини на Марс, народження першої дитини на Марсі, відкриття позаземного життя, відкриття позаземних цивілізацій та демонстрація ракет з термоядерним двигуном", - заявив інженер.

При цьому він додає, що перша висадка людини на Марс може статися у найближче десятиліття, якщо Ілон Маск знову зосередиться на Space X. І вже наше покоління стане свідком перших баз на Місяці.

"Ми обов'язково побачимо створення баз на Місяці. Але Місяцю бракує матеріалів для поселення. Дуже мало води, немає ні вуглецю, ні азоту. Марс має все це та багато іншого, тому більше підходить для заселення", - додає Зубрін.

5 найбільших космічних відкритів, які зробить людство у найближчі 50 роківРоберт Зубрін (фото: facebook.com/robert.zubrin.1)

Зазначимо, що Зубрін є одним із популяризаторів колонізації Марсу. Учасники його "Марсіанського товариства" по всьому світі просувають його ідеї, а також створюють розробки, які можуть наблизити людство до підкорення інших планет

Цікаво, що Зубрін є ідейним натхненником Ілона Маска. Адже саме інженер у 2000-х роках підштовхнув бізнесмена до інвестицій у космічну сферу.

Аерокосмічний інженер також наголосив, що Китай та Індія, які останніми роками активно розвивають свої технології, можуть обігнати США у космічних перегонах. А Україна після перемоги також може вирватись у космічні лідери.

5 найбільших космічних відкритів, які зробить людство у найближчі 50 років

5 найбільших космічних відкритів, які зробить людство у найближчі 50 років5 найбільших космічних відкритів, які зробить людство у найближчі 50 роківВипробування, які проводять учасники "Марсіанського товариства" на науково-дослідній станції Mars Desert у штаті Юта (фото: facebook.com/robert.zubrin.1)

Раніше ми писали про те, що Зубрін розповів, які космічні технології можуть допомогти Україні перемогти.

Читайте також про те, чи зможе людство заселити Марс.

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