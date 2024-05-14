5 найбільших космічних відкритів, які зробить людство у найближчі 50 років

Зараз у світі проходять справжні космічні перегони - вже цього року Space Х планує перший приватний вихід астронавтів у відкритий космос, наступного року NASA знову відправить людину на Місяць і, за прогнозами експертів, у найближче десятиліття відбудеться перша висадка на Марс.

Про те, які найбільші космічні відкриття чекають людство у найближчі пів століття, в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповів американський аерокосмічний інженер, письменник і засновник "Марсіанського товариства" Роберт Зубрін.

Які найбільші космічні відкриття чекають людство протягом 50 років

"Буде перша висадка людини на Марс, народження першої дитини на Марсі, відкриття позаземного життя, відкриття позаземних цивілізацій та демонстрація ракет з термоядерним двигуном", - заявив інженер.

При цьому він додає, що перша висадка людини на Марс може статися у найближче десятиліття, якщо Ілон Маск знову зосередиться на Space X. І вже наше покоління стане свідком перших баз на Місяці.

"Ми обов'язково побачимо створення баз на Місяці. Але Місяцю бракує матеріалів для поселення. Дуже мало води, немає ні вуглецю, ні азоту. Марс має все це та багато іншого, тому більше підходить для заселення", - додає Зубрін.

Роберт Зубрін (фото: facebook.com/robert.zubrin.1)

Зазначимо, що Зубрін є одним із популяризаторів колонізації Марсу. Учасники його "Марсіанського товариства" по всьому світі просувають його ідеї, а також створюють розробки, які можуть наблизити людство до підкорення інших планет

Цікаво, що Зубрін є ідейним натхненником Ілона Маска. Адже саме інженер у 2000-х роках підштовхнув бізнесмена до інвестицій у космічну сферу.

Аерокосмічний інженер також наголосив, що Китай та Індія, які останніми роками активно розвивають свої технології, можуть обігнати США у космічних перегонах. А Україна після перемоги також може вирватись у космічні лідери.

Випробування, які проводять учасники "Марсіанського товариства" на науково-дослідній станції Mars Desert у штаті Юта (фото: facebook.com/robert.zubrin.1)