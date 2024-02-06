Астронавт показав, як виглядає Міжнародна космічна станція всередині: унікальні фото і відео

Як виглядає МКС всередині

Вандт опублікував кілька дописів зі свого "космічного робочого місця".

"Моя робоча станція - це неймовірна частина інженерії космічного корабля. Ось як я бачу МКС зсередини. Міжнародна космічна станція - це космічний корабель розміром із футбольне поле, який пролітає приблизно на висоті 400 км над вашими головами зі швидкістю 28 000 км на годину, обертаючи Землю приблизно 16 разів щодня", - написав астронавт.

Також він зазначив, що це найбільший об'єкт, який коли-небудь був побудований на орбіті. Станція уже понад два десятиліття є місцем, яке об'єднало людство, щоб жити і працювати в космосі.

Міжнародна космічна станція (фото: Instagram/esaastro_marcus)

"Я хочу досліджувати та відкривати наш світ, вивчати та створювати нові речі, які повертають прогрес на Землю. Я хочу брати участь у створенні фундаменту, з якого людство може просунутися далі", - додав Вандт.

Маркус Вандт поділився фото із МКС (фото: Instagram/esaastro_marcus)

Також астронавт зізнатися, що приголомшений видом Землі з космосу.

"Світ неймовірно прекрасний, і ми маємо про нього піклуватися. ⁣Також цікаво побачити світ без кордонів і кілька континентів одночасно. У мене виникає питання: чому ми не можемо більше співпрацювати і жити краще пліч-о-пліч? ⁣Якщо я просто погляну вгору, все, що я побачу, - це величезна порожнеча простору. І тоді ти розумієш, що ми зовсім маленькі у Всесвіті", - зазначив Вандт.

⁣Маркус Вандт поділився фото із МКС (фото: Instagram/esaastro_marcus)