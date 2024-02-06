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Астронавт показал, как выглядит Международная космическая станция внутри: уникальные фото и видео

Астронавт показал, как выглядит МКС (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Шведский астронавт Маркус Вандт показал, как выглядит Международная космическая станция, на которой он находится с миссией AX-3 от SpaceX. В космос он отправился 18 января 2024 на борту корабля Crew Dragon.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикации астронавта в Instagram.

Как выглядит МКС внутри

Вандт опубликовал несколько постов со своего "космического рабочего места".

"Моя рабочая станция - это невероятная часть инженерии космического корабля. Вот как я вижу МКС изнутри. Международная космическая станция - это космический корабль размером с футбольное поле, пролетающий примерно на висоте 400 км над вашими головами со скоростью 28 000 км в час, который вращается вокруг Землю примерно 16 раз каждый день", - написал астронавт.

Также он отметил, что это самый крупный объект, который когда-либо был построен на орбите. Станция уже более двух десятилетий является местом, объединившим человечество, чтобы жить и работать в космосе.

Международная космическая станция (фото: Instagram/esaastro_marcus)

"Я хочу исследовать и открывать наш мир, изучать и создавать новые вещи, которые возвращают прогресс на Землю. Я хочу участвовать в создании фундамента, из которого человечество может продвинуться дальше", - добавил Вандт.

Маркус Вандт поделился фото с МКС (фото: Instagram/esaastro_marcus)

Также астронавт признается, что ошеломлен видом Землю из космоса.

"Мир невероятно прекрасен, и мы должны о нем заботиться. ⁣Также интересно увидеть мир без границ и несколько континентов одновременно. У меня возникает вопрос: почему мы не можем больше сотрудничать и жить лучше бок о бок? ⁣Если я просто взгляну вверх, все, что я увижу, - это огромная пустота пространства. И тогда ты понимаешь, что мы совсем маленькие во Вселенной", - отметил Вандт.

⁣ Маркус Вандт поделился фото с МКС (фото: Instagram/esaastro_marcus)

 

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Космический корабль