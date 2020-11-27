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Астронавт NASA зняв приголомшливе відео Землі з борту Crew Dragon

П'ятниця 27 листопада 2020 21:16
Астронавт NASA зняв приголомшливе відео Землі з борту Crew Dragon
Астронавт NASA зняв Землю з вікна Crew Dragon (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Астронавт зняв Землю, перебуваючи на борту космічного корабля

Американський астронавт NASA Віктор Гловер показав, яка гарна наша планета Земля. Він зняв відео планети, перебуваючи на борту космічного корабля Ілона Маска Crew Dragon-1. Свій перший ролик він опублікував на сторінці Twitter.

"Моє перше відео з космосу! Дивлюся на Землю через вікно Dragon Resilience", – написав Гловер.

На відео видно блакитне небо і хмари. Гловер називає перспективу "захоплюючою". Він також сказав, що камера не може передати ту красу, яку йому вдалося спостерігати.

Астронавт зняв приголомшливе відео Землі

Нагадаємо, що 8 листопада члени екіпажу першого регулярного польоту американського космічного корабля Crew Dragon-1 компанії SpaceX прибули на космодром на мисі Канаверал у Флориді напередодні старту до Міжнародної космічної станції.

В ніч на 16 листопада (по Києву) компанія SpaceX та космічне агентство NASA здійснили запуск ракети Falcon 9 з першої оперативною місією екіпажу Dragon (Crew-1) на МКС.

Зазначимо, нещодавно засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск посів третє місце в рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg. Зокрема, він обійшов засновника Facebook Марка Цукерберга. Стан Маска на сьогодні оцінюється майже в 110 млрд доларів.

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