Астрологічний прогноз на 20 жовтня. Які кольори принесуть невдачі й зіпсують всі плани

Прогноз астропогоди на 20 жовтня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних втручань, далеких подорожей, оформлення угод, коштовних покупок. До 19:00 - можливі хірургічні втручання та відвідування перукарні. Не піддавайтесь ілюзіям, егоїзму та негативним думкам", - радить Соловйова.

"Не бажано вживати м’ясну їжу, алкоголь та палити. Утримайтесь від сексуальних розваг. Пасивний день, існує небезпека підпасти під чужий вплив та почати комусь наслідувати. Зберігайте тверезість розуму, об’єктивно оцінюйте себе та оточуючих. Дійсність віддзеркалить вашу сутність", - додала вона.

За словами астролога, все, що ви почуєте про себе цієї неділі, буде правдою. Варто подумати, як позбавитися недоліків, на які вкажуть люди. Якщо ж ви почуєте компліменти та щось гарне - це теж правда.

Підбивайте підсумки, завершуйте поточні справи, повертайте борги. Корисними можуть бути голодування, відвідування сауни, бані, чистка кишківника, масаж.

Гороскоп на 20 жовтня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на неділю

"20 жовтня - день Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності", - розповіла експерт.

Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила:

дозвілля з дітьми

різноманітні розважальні та азартні ігри

виступи перед аудиторією

романтичні пригоди.

Але цього дня можна займатися творчими проектами. Знайдіть час для хобі, робіть те, що любите.

"Краще не використовувати в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, символи соняшника та лева, не носити прикраси із золота та не зловживати апельсинами. Також не треба використовувати класичні символи Сонця", - порадила Соловйова.