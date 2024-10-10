Китайський гороскоп. Дізнайтесь, яка ви тварина і що це означає

Відповідно до китайської астрології щороку проходить під одним з 12 знаків. І якщо ви не знаєте, в рік якої тварини народилися, то виправити цю ситуацію дуже легко.

Пацюк

Цей знак припадає на 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 та 2020 рік. Люди, народжені в рік Щура, дуже наполегливі. Вони добрі, але кмітливі, швидко адаптуються в нових умовах і можуть братися одразу за декілька справ.

Крім цього, вони можуть наполегливо йти до бажаної мети. Щури часто бувають надто економними, хоча гроші легко до них приходять. Також вони можуть швидко гніватися і нерідко поширюють плітки.

Бик

Цей знак Китайського гороскопа припадає на: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 рік. Бики відрізняються терплячістю, вони рішуче діють і стають надійними супутниками. Однак те, що вони не люблять багато казати, подобається не всім.

Крім цього, деякі люди, народжені на рік Бика, можуть бути дуже впертими. Вони не готові програвати та боротимуться за щастя, долаючи усі перешкоди. При цьому Бики іноді бувають запальними.

Тигр

Цей знак диктує свої правила у 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 та 2022 роках. Тигрів вважають неймовірними сміливцями, вони не бояться конкуренції та завжди можуть здивувати всіх навколо своїми непередбачуваними рішеннями.

Люди, які народилися в рік Тигра, можуть бути дуже конфліктними. Вони не терплять критику і слабкість, а тому будуть чинити опір всьому, що викликає у них роздратування. Часто Тиграм важко обрати правильний шлях, вони діють імпульсивно і не завжди думають про наслідки.

Кролик

Цей знак Китайського гороскопа "править" такими роками: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023. Кролики найчастіше дуже скромні та не люблять, коли до їхньої персони виявляють дуже багато уваги.

При цьому люди, народжені під таким знаком, часто беруть на себе відповідальні завдання. Вони завзяті та нерідко їм щастить з грошима. Кролики не хочуть когось образити, їм подобається допомагати та ділитися досвідом. Крім того, вони неймовірно мудрі, а якщо прислухаються до своєї інтуїції, то практично ніколи не помиляються.

Дракон

Цей знак припав на 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 та 2024 рік. Він наділяє людей впевненістю та енергією. Дракони часто бувають запальними, але дуже розумними. І якщо вони розуміють, що мають рацію, то ніхто не зможе переконати їх у зворотному.

Люди, народжені під знаком Дракона, вважаються ексцентричними. З ними складно порозумітися, вони не поспішають допомагати людям і ділитися тим, що заробили. Крім цього, їм важко висловлювати свої справжні емоції, часто вони приховують їх під маскою.

Змія

Змії народжувалися у 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, а також з'являться на світ у 2025 році. Цей знак Китайського гороскопа дає розум, мудрість, успіх. Однак Змії нерідко бувають егоїстичними, вони зациклюються на собі та не помічають того, що відбувається навколо.

Крім цього, люди, які з'явилися на світ у рік Змії, надто сильно віддаються роботі, через що їм доводиться жертвувати особистим життям. У стосунках вони рідко виявляють ініціативу і не завжди готові до рішучих вчинків.

Кінь

Цей знак Китайського гороскопа припадає на 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 та 2026 рік. Він дарує людям радість, енергію та активність. Коні часто бувають дуже балакучими, проте їм це ніяк не заважає. Люди готові їх слухати, ними захоплюються.

Крім цього, Коні нерідко досягають успіхів у кар'єрі. Їм легко даються складні проекти, вони готові докладати максимум зусиль, але якщо знають, що отримають щедру винагороду. Також Коні люблять вечірки та галасливі компанії, часто вони губляться у часі та можуть "тусити" буквально до ранку.

Коза

Роки спокійної та успішної Кози такі: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. Ті, хто народжується в період її "правління", нерідко бувають сором'язливими, але мудрими. Кози люблять мріяти та вірять у знаки, вони багато на що готові, якщо повірять у свої сили.

При цьому люди, які народжуються у рік такого знака, чуйні та вміють співпереживати. Вони не відмовлять у допомозі та підтримці, адже добре серце просто не може вчинити інакше. А у стосунках з коханою людиною Кози ніжні та щедрі.

Мавпа

Цей знак Китайського гороскопа припадає на 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 та 2028 рік. Мавпи неймовірно допитливі, вони обожнюють все нове і не бояться жодних змін. Крім цього, такий знак характерний гнучкістю розуму.

Мавпи не люблять повторювати за рештою, а тому в усьому намагаються шукати нові методи. Звичайно, іноді це ускладнює життя. Однак утихомирити дух авантюризму непросто. Мавпи швидко втрачають інтерес до того, що здається їм звичайним, а у стосунках вони нерідко "остигають" і кидають партнерів першими.

Півень

Цей знак "обрав" собі наступні роки: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, і 2029. Він наділяє людей сміливістю, талантами та працьовитістю. Той, хто народився в рік Півня, ніколи не зазнає невдач.

Такий знак часто буває надто самовпевненим. У деяких ситуаціях це допомагає, але іноді призводить до конфліктів. Крім цього, Півні нерідко влаштовують "емоційні гойдалки", як для себе, так і для оточуючих.

Собака

Цей знак Китайського гороскопа "отримав" такі роки: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. Собака дає людині чесність, відданість та дотепність. Такий знак наділяє впертістю.

При цьому Собаки часто вселяють довіру, їм хочеться розкрити свої таємниці. Також люди, народжені під таким знаком, не люблять галасливі компанії та вечірки. Вони залишаться вдома, якщо їх запросять на прогулянку із незнайомими людьми. Також Собаки вміють заробляти та люблять великий прибуток.

Свиня

Щедра та скромна Свиня "править" 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 та 2031 роком. Люди, народжені під таким знаком, не люблять хаосу, вони в усьому дотримуються порядку.

Свині стають надійними партнерами, на них можна покластися як у дружбі, так і у коханні. Крім цього, вони наділені інтуїцією, а тому можуть передбачати події.