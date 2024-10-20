Астрологический прогноз 20 октября. Какие цвета принесут неудачи и испортят все планы

Прогноз астропогоды на 20 октября

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических вмешательств, дальних путешествий, оформления сделок, ценных покупок. До 19:00 возможны хирургические вмешательства и посещения парикмахерской. Не поддавайтесь иллюзиям, эгоизму и негативным мыслям", - советует Соловьева.

"Не желательно употреблять мясную пищу, алкоголь и курить. Воздерживайтесь от сексуальных развлечений. Пассивный день, существует опасность подпасть под чужое влияние и начать кому-то подражать. Сохраняйте трезвость ума, объективно оценивайте себя и окружающих. Действительность отразит вашу сущность", - добавила она.

По словам астролога, все, что вы услышите о себе в это воскресенье, будет правдой. Следует подумать, как избавиться от недостатков, на которые укажут люди. Если же вы услышите комплименты и что-то хорошее - это тоже правда.

Подводите итоги, завершайте текущие дела, возвращайте долги. Полезными могут быть голодание, посещение сауны, бани, чистка кишечника, массаж.

Гороскоп на 20 октября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на воскресенье

"20 октября - день Солнца, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности", - рассказала эксперт.

Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, касающиеся действия дневного светила:

досуг с детьми

разнообразные развлекательные и азартные игры

выступления перед аудиторией

романтические приключения.

Но в этот день можно заниматься творческими проектами. Найдите время для хобби, делайте то, что любите.

"Лучше не использовать в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, символы подсолнечника и льва, не носить украшения из золота и не злоупотреблять апельсинами. Также не нужно использовать классические символы Солнца", - посоветовала Соловьева.