Лише ці знаки Зодіаку закінчать тиждень на позитивній ноті. Хто у списку улюбленців Всесвіту
Представники чотирьох знаків Зодіаку зможуть закінчити цей тиждень по-справжньому вдало. У неділю, 20 жовтня, вони отримають від Всесвіту рідкісний шанс на щастя.
Яким знакам Зодіаку посміхнеться успіх, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Водолій
Намагайтеся не поспішати з рішеннями. У неділю ви можете зробити правильний вибір, але для цього варто прислухатися до сигналів Всесвіту. Швидше за все, він вбереже вас від помилок.
Цей тиждень міг бути дуже непростим. А тому 20 жовтня вам можна трохи розслабитись. Плануйте день так, щоб у вас залишився час для відпочинку. Ви можете знайти баланс.
Скорпіон
У неділю на вас чекають особливі сюрпризи від Всесвіту. Перед вами відчиняться всі двері, а таємниці, які вороги приховували від вас дуже довго, спливуть на поверхню. Ви зможете відновити справедливість і навіть вивести брехунів на чисту воду.
Такі перемоги точно принесуть вам радість. Однак, це не всі подарунки. Кінець тижня може запам'ятатися ще й романтичними пригодами. Ймовірно, ви зустрінетеся з людиною, яка здатна розтопити ваше серце.
Телець
Карти Таро обіцяють вам дуже вдалий день. У неділю можна зірвати куш і навіть розбагатіти. Можливо, хтось вирішить щедро нагородити вас за працю і старання. Також є шанс, що доля просто підкине вам вдалу можливість.
Не витрачайте час на сумніви. Дійте швидко і не дозволяйте страхам обрізати ваші крила. Ви зможете зловити успіх за хвіст, наважуйтеся.
Рак
Кінець тижня буде цікавим. У неділю на вас чекають хороші новини. Ймовірно, у ваше життя увірвуться пригоди та веселі події, яких вже давно не було. І це підніме настрій.
Всесвіт вирішив поставити крапку в історіях з невдачами та проблемами. А тому не чиніть опір змінам і будьте вдячні за все, що з вами станеться.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що гороскоп на кінець жовтня обіцяє нове життя чотирьом знакам Зодіаку.
Окрім цього, астролог назвала знаки Зодіаку, який ощасливить Венера.
Під час створення матеріалу було використано джерела: Your Tango, Astrofame.