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Астрологи рассказали о главных везунчиках апреля: не упустите шанс

STYLERЖизнь    06.04.2020 - 21:09
Астрологи рассказали о главных везунчиках апреля: не упустите шанс
Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

В гороскопе на апрель 2020 астрологи назвали три знака Зодиака, которым выпадут редкие возможности

Гороскоп 2020 на апрель сулит везение трем знакам Зодиака. Кому астрологи в средине весны прогнозируют уникальные шансы от Вселенной, и как ими воспользоваться - в материале Styler.

Овен (21.03 - 20.04)

Представители этого знака в апреле будут на самом пике своего творческого потенциала. Они смогут с легкостью решать все сложные вопросы. А поможет им в этом настрой на позитив и положительные эмоции. Астрологи советуют побольше радоваться жизни, а весь негатив пропускать мимо ушей. При этом нелишним будет помнить об отдыхе, ведь перенапряг может негативно сказаться на здоровье.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы в апреле откроют в себе неисчерпаемый источник фантастических идей. Не исключено, что одна из них станет в будущем успешным стартапом. Астрологи советуют прислушиваться к своей интуиции, которая подскажет, в каком направлении развиваться. Воображение принесет Стрельцам в будущем немалые дивиденды в виде туго набитого кошелька.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерог сможет добиться отличных результатов в тех делах, которые в обычных обстоятельствах могут вызывать у него скуку. Именно требующие рутинной монотонной работы начинания выведут Козерога в апреле к вершине успеха. Астрологи советуют обратить внимания на разрешения тех вопросов, которые раньше не вызывали у представителей знака особого интереса.

Ранее мы писали о знаках Зодиака, которым в апреле грозят неприятности со здоровьем.

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