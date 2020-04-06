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Астрологи розповіли про головних везунчиків квітня: не впустіть шанс

STYLERЖиття    06.04.2020 - 21:09
Астрологи розповіли про головних везунчиків квітня: не впустіть шанс
Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

У гороскопі на квітень 2020 астрологи назвали три знака Зодіаку, яким випадуть рідкісні можливості

Гороскоп 2020 на квітень обіцяє везіння трьома знаками Зодіаку. Кому астрологи в середині весни прогнозують унікальні шанси від Всесвіту, і як ними скористатися - в матеріалі Styler.

Овен (21.03 - 20.04)

Представники цього знака у квітні будуть на самому піку свого творчого потенціалу. Вони зможуть з легкістю розв'язувати всі складні питання. А допоможе їм у цьому настрій на позитив і правильні емоції. Астрологи радять побільше радіти життю, а весь негатив пропускати повз вуха. При цьому не зайвим буде пам'ятати про відпочинок, адже перенапруження може негативно позначитися на здоров'ї.

Стрілець (23.11 - 21.12)

Стрільці у квітні відкриють в собі невичерпне джерело фантастичних ідей. Не виключено, що одна з них в майбутньому стане успішним стартапом. Астрологи радять прислухатися до своєї інтуїції, яка підкаже, в якому напрямку розвиватися. Уява принесе Стрільцям в майбутньому чималі дивіденди у вигляді туго набитого гаманця.

Козеріг (22.12 - 20.01)

Козеріг зможе добитися відмінних результатів у тих справах, які у звичайних обставинах можуть викликати у нього нудьгу. Саме рутинна і монотонна робота виведе Козерога у квітні до вершини успіху. Астрологи радять звернути увагу на розв'язання тих питань, які раніше не викликали у представників знаку особливого інтересу.

Раніше ми писали про знаки Зодіаку, яким у квітні загрожують неприємності зі здоров'ям.

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