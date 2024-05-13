Астролог сказала, що таке Алголь і чого від неї очікувати починаючи з травня

Що таке Алголь

За словами Анастасії, Алголь - це Зірка з сузірʼя Персей. Шкідлива і дуже противна Зірка, найзліша, найагресивніша. Алголь - відображення зла, голова Медузи, яка схиляє до зла, якій неможливо дивитися в очі.

З цією Зіркою є дуже багато нюансів, і тому, треба бути з дуже холодною головою, щоб можна було оцінити її масштаби дій.

Зараз в нас відбувається Зʼєднання Юпітера з Алголь, це почалося з 5 травня, далі приєднується Марс + Уран.

"Також великий стеліум планет, який знаходиться в тій самій точці, і це все на Зірці Алголь, яка може знищувати все на своєму шляху в такій конфігурації. Кожного року Алголь аспектує наші гороскопи. Останній раз саме така позиція планет була в Травні 1941 року. Тут і згадувати не треба, що тоді відбувалося. Ці дати і так в нашій памʼяті. В Травні 2024 року - це зʼєднання починає повторюватися", - розповідає астролог.

"Весь пік - на Червень, Липень. Саме в Травні 1941 року почала утворюватися така конфігурація, і 22 Червня 1941 року почалася Велика Вітчизняна війна. В 2024 році ці транзити падають на Червень та Липень. 14.06 доєднується Уран, десь 16.06 - знову приєднується Марс і всі стають на Алголь. Марс - агресія", - продовжує Анастасія.

Астролог каже, що Уран - неочікуваність, різкість, ці транзити не будуть стосуватися тільки України, тому не панікуємо раніше часу. В цей час - Марс в Раці, який дуже некомфортно себе там почуває, Марсу там дуже не подобається. І Уран в Тільці - який буде визволятися з будь-яких обмежеть і готовий діяти рішуче.

Історія завжди циклічна, але вона змінює свій головний сценарій. Експерт каже, що якщо дивитися натальну карту України, то Уран по 4 будинку. Уран сам по собі означає кордони, а в 4 будинку - зміни цих кордонів.

"Думаю, що в цей період наші донати та будь-яка підтримка - будуть дуже важливими. На фронті в Росії в цей час також буде нелегко", - зауважила Брют.

Чого очікувати від зірки Алголь (фото: Freepik)

Чого очікувати у найближчі три місяці від Алголь

Але в цей період однозначно буде щось вирішуватися, і по Урану - це завжди неочікувано. А якщо ми беремо ще й Алголь, то це Зірка, яка завжди схиляє до вибору, то можна сказати, що свій вибір треба буде відстоювати та мати свою думку.

"В цей період буде дуже багато брехні та спаму. Якщо глибоко розібратися в цій Зірці, то Алголь - це відображення зла. Відображення - це те, що вже існує. Тобто, закладене зло, яке вже існує і закладене в обставинах. Це вже почалося, і саме зараз буде спалах. Травень, Червень, Липень", - пояснила астрологиня.

Це може бути інформація для Світу, яку приховували, або старт того, що вже закладено. Анастасія вважає, що дуже добре, що це все не на ретроградних планетах.

"Уран і Марс - це електрика. Можливо, цей транзит відобразиться на електриці по всьому Світу або в якійсь одній точці. Наприклад, замикання, або щось типу цього. Але Алголь - це Масштабне зло, тому, якщо десь щось відбувається - відчувати це буде весь Світ. Кульмінація цього транзиту - Грудень 2025", - запевняє Анастасія.

"Щось зараз готується та починається. Якщо чесно, я чомусь впевнена, що будуть новини про Китай. Але знову ж таки, Алголь - чудовисько, від погляду на яке люди перетворювалися на камінь. Це масштабне зло, яке важко побороти, але можливо", - каже Брют.

"Якщо дивитися на цей період, то я впевнена, що будуть підійматися соціальні авторитети. Руйнування в соціумі. Таким чином, цей транзит може програтися саме через авторитетів, які можуть змінюватися і буде приходити вже інша історія”, - резюмує астрологиня.