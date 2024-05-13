Астролог сказала, что такое Алголь и чего от нее ждать начиная с мая

Что такое Алголь

По словам Анастасии, Алголь - это Звезда из созвездия Персей. Вредная и очень противная Звезда, самая злая, агрессивная. Алголь - отражение зла, голова Медузы, склоняющая ко злу, которой невозможно смотреть в глаза.

С этой Звездой есть очень много нюансов, и поэтому нужно быть с очень холодной головой, чтобы можно было оценить ее масштабы действий.

Сейчас у нас происходит соединение Юпитера с Алголь, это началось с 5 мая, далее присоединяется Марс + Уран.

"Также большой стеллиум планет, который находится в той же точке, и это все на Звезде Алголь, которая может уничтожать все на своем пути в такой конфигурации. Каждый год Алголь аспектирует наши гороскопы. Последний раз именно такая позиция планет была в мае 1941 года". Здесь и вспоминать не надо, что тогда происходило. Эти дати и так в нашей памяти. В мае 2024 это соединение начинает повторяться", - рассказывает астролог.

"Весь пик - на Июнь, Июль. Именно в Мае 1941 года начала образовываться такая конфигурация, и 22 Июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В 2024 году эти транзиты падают на Июнь и Июль. и все становятся на Алголь. Марс - агрессия", - продолжает Анастасия.

Астролог говорит, что Уран - неожиданность, резкость, эти транзиты не будут касаться только Украины, поэтому не паникуем раньше времени. В это время - Марс в Раке, который очень некомфортно себя там чувствует, Марсу там очень не нравится. И Уран в Тельце - который будет освобождаться из любых ограничений и готов действовать решительно.

История всегда циклична, но она изменяет свой главный сценарий. Експерт говрит, что если смотреть натальную карту Украины, то Уран по 4 дома. Уран сам по себе означает границы, а в 4 доме - изменения этих границ.

"Думаю, что в этот период наши донаты и любая поддержка будут очень важными. На фронте в России в это время также будет нелегко", - отметила Брют.

Чего ждать от звезды Алголь (фото: Freepik)

Чего ждать в ближайшие три месяца от Алголь

Но в этот период однозначно будет что-то решаться, и по Урану - это всегда неожиданно. А если мы берем еще и Алголь, то это Звезда, всегда склоняющая к выбору, то можно сказать, что свой выбор нужно будет отстаивать и иметь свое мнение.

"В этот период будет очень много лжи и спама. Если глубоко разобраться в этой Звезде, то Алголь - это отражение зла. Отражение - это то, что уже существует. То есть, заложено зло, которое уже существует и заложено в обстоятельствах. Это уже началось, и именно сейчас будет вспышка. Май, Июнь, Июль", - объяснила астрологиня.

Это может быть информация для скрываемого Мира или старт того, что уже заложено. Анастасия считает, что очень хорошо, что все это не на ретроградных планетах.

"Уран и Марс - это электричество. Возможно, этот транзит отразится на электричестве по всему Миру или в какой-то одной точке. Например, замыкание, или что-то вроде этого. Но Алголь - это Масштабное зло, поэтому, если где-то происходит - чувствовать это будет весь Мир. Кульминация этого транзита - Декабрь 2025", - уверяет Анастасия.

"Что-то сейчас готовится и начинается. Если честно, я почему-то уверена, что будут новости о Китае. Но опять же, Алголь - чудовище, с точки зрения которого люди превращались в камень. Это масштабное зло, которое трудно побороть, но возможно", - говорит Брют.

"Если смотреть на этот период, то я уверена, что будут подниматься социальные авторитеты. Разрушение в социуме. Таким образом, этот транзит может проиграться именно из-за авторитетов, которые могут меняться и будет приходить уже другая история", - резюмирует астрологиня.