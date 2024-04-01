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Астролог сказала, чого не можна робити у період Ретроградного Меркурія у квітні

Ретроградний Меркурій у квітні 2024 (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Ретроградний Меркурій - це завжди досить дивний період нашого життя, тому варто знати про нього все та бути обережними.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал астролога Ольги Маслової.

Чого не можна робити у період ретроградного Меркурія у квітні 

З 1 по 24 квітня наступає Ретроградний Меркурій набирає чинності, тому варто дещо дізнатися. А саме, чого не варто робити у цей період, і чому приділити увагу. 

Ретроградний Меркурій у квітні 2024 (фото: Freepik)

Астролог радить нічого не планувати повʼязаного з: 

  • переїздом
  • поїздками (відпочинок)  купувати квитки у цей період не варто
  • ніяких запусків проектів
  • покупки нової техніки 
  • підпис документів 

Ретроградний Меркурій у квітні 2024 (фото: Freepik)

Якщо вже давно планували, зараз можете купити все, що хотіли. Також у цей період будуть торомозитись всі комунікації та домовленості. 

Найкращими рішеннями у цей час, за словами астролога буде - витратити час для закінчення всього, що давно тягнулось. Вас буде повертати до проектів, які ви не закінчили або ситуацій, які на паузі.

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