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Астролог сказала, чего нельзя делать в период Ретроградного Меркурия в апреле

Ретроградный Меркурий в апреле 2024 года (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Ретроградный Меркурий - это всегда довольно странный период нашей жизни, поэтому следует знать о нем все и быть осторожными.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал астролога Ольги Масловой.

Чего нельзя делать в период ретроградного Меркурия в апреле

С 1 по 24 апреля наступает Ретроградный Меркурий вступает в силу, поэтому стоит кое-что узнать. А именно, что не стоит делать в этот период, и чему уделить внимание.

Ретроградный Меркурий в апреле 2024 года (фото: Freepik)

Астролог советует ничего не планировать связанного с:

  • переездом
  • поездками (отдых) покупать билеты в этот период не стоит
  • никаких запусков проектов
  • покупки новой техники
  • подпись документов

Ретроградный Меркурий в апреле 2024 года (фото: Freepik)

Если давно планировали, сейчас можете купить все, что хотели. Также в этот период будут тормозиться все коммуникации и договоренности.

Лучшими решениями в это время, по словам астролога - будет потратить время для окончания всего, что давно тянулось. Вас будет возвращать к проектам, которые вы не закончили или ситуациям на паузе.

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астроогіяретроградный меркурий