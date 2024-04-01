Астролог сказала, чого не можна робити у період Ретроградного Меркурія у квітні

Ретроградний Меркурій - це завжди досить дивний період нашого життя, тому варто знати про нього все та бути обережними.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram- канал астролога Ольги Маслової.

Чого не можна робити у період ретроградного Меркурія у квітні

З 1 по 24 квітня наступає Ретроградний Меркурій набирає чинності, тому варто дещо дізнатися. А саме, чого не варто робити у цей період, і чому приділити увагу.

Ретроградний Меркурій у квітні 2024 (фото: Freepik)

Астролог радить нічого не планувати повʼязаного з:

переїздом

поїздками (відпочинок) купувати квитки у цей період не варто

ніяких запусків проектів

покупки нової техніки

підпис документів

Ретроградний Меркурій у квітні 2024 (фото: Freepik)

Якщо вже давно планували, зараз можете купити все, що хотіли. Також у цей період будуть торомозитись всі комунікації та домовленості.

Найкращими рішеннями у цей час, за словами астролога буде - витратити час для закінчення всього, що давно тягнулось. Вас буде повертати до проектів, які ви не закінчили або ситуацій, які на паузі.

