Астролог сказала, чого не можна робити у період Ретроградного Меркурія у квітні
Ретроградний Меркурій - це завжди досить дивний період нашого життя, тому варто знати про нього все та бути обережними.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал астролога Ольги Маслової.
Чого не можна робити у період ретроградного Меркурія у квітні
З 1 по 24 квітня наступає Ретроградний Меркурій набирає чинності, тому варто дещо дізнатися. А саме, чого не варто робити у цей період, і чому приділити увагу.
Ретроградний Меркурій у квітні 2024 (фото: Freepik)
Астролог радить нічого не планувати повʼязаного з:
- переїздом
- поїздками (відпочинок) купувати квитки у цей період не варто
- ніяких запусків проектів
- покупки нової техніки
- підпис документів
Ретроградний Меркурій у квітні 2024 (фото: Freepik)
Якщо вже давно планували, зараз можете купити все, що хотіли. Також у цей період будуть торомозитись всі комунікації та домовленості.
Найкращими рішеннями у цей час, за словами астролога буде - витратити час для закінчення всього, що давно тягнулось. Вас буде повертати до проектів, які ви не закінчили або ситуацій, які на паузі.
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