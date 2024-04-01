Астролог сказала, чего нельзя делать в период Ретроградного Меркурия в апреле
Ретроградный Меркурий - это всегда довольно странный период нашей жизни, поэтому следует знать о нем все и быть осторожными.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал астролога Ольги Масловой.
Чего нельзя делать в период ретроградного Меркурия в апреле
С 1 по 24 апреля наступает Ретроградный Меркурий вступает в силу, поэтому стоит кое-что узнать. А именно, что не стоит делать в этот период, и чему уделить внимание.
Ретроградный Меркурий в апреле 2024 года (фото: Freepik)
Астролог советует ничего не планировать связанного с:
- переездом
- поездками (отдых) покупать билеты в этот период не стоит
- никаких запусков проектов
- покупки новой техники
- подпись документов
Ретроградный Меркурий в апреле 2024 года (фото: Freepik)
Если давно планировали, сейчас можете купить все, что хотели. Также в этот период будут тормозиться все коммуникации и договоренности.
Лучшими решениями в это время, по словам астролога - будет потратить время для окончания всего, что давно тянулось. Вас будет возвращать к проектам, которые вы не закончили или ситуациям на паузе.
Раньше мы рассказывали, чего ждать от нового коридора затемнений.
Читайте также, действительно ли 2024 год является годом кармы.