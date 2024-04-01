Астролог сказала, чего нельзя делать в период Ретроградного Меркурия в апреле

Ретроградный Меркурий - это всегда довольно странный период нашей жизни, поэтому следует знать о нем все и быть осторожными.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram- канал астролога Ольги Масловой.

Чего нельзя делать в период ретроградного Меркурия в апреле

С 1 по 24 апреля наступает Ретроградный Меркурий вступает в силу, поэтому стоит кое-что узнать. А именно, что не стоит делать в этот период, и чему уделить внимание.

Ретроградный Меркурий в апреле 2024 года (фото: Freepik)

Астролог советует ничего не планировать связанного с:

переездом

поездками (отдых) покупать билеты в этот период не стоит

никаких запусков проектов

покупки новой техники

подпись документов

Ретроградный Меркурий в апреле 2024 года (фото: Freepik)

Если давно планировали, сейчас можете купить все, что хотели. Также в этот период будут тормозиться все коммуникации и договоренности.

Лучшими решениями в это время, по словам астролога - будет потратить время для окончания всего, что давно тянулось. Вас будет возвращать к проектам, которые вы не закончили или ситуациям на паузе.

